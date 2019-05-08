自由廣場》假訊息擾亂公投，可以重投嗎

◎ 李基勝

日前行政院提案修正「公投法」規範公民投票廣告相關內容，並明定違反者之處罰。但當公投提案主文或理由書，或有關機關對公投案所提出的意見書不符事實時，應當如何處置，卻未見修正提案有相關規定，顯有漏失。

據BBC報導，瑞士「基督教民主黨」二○一六年二月針對該國稅制「是否不公平地變相懲罰已婚男女」發起公投，該黨去年對該公投結果提起上訴，理由是選民投票前遭到誤導，這個案例有值得效法之處。

瑞士法律規定夫妻所得應合併計稅，已婚男女被課的稅額，往往高於沒有婚姻關係的同居男女。但在公投前，瑞士聯邦政府原先說，受該稅制影響的夫妻僅八萬對，之後又改稱有四十五．四萬對。最後有五十．八％的選民不認為該稅制懲罰已婚男女，僅略高於認為該稅制懲罰已婚男女的四十九．二％選民。瑞士基民黨主張公投結果不應成立，對此，瑞士最高法院裁決選民當時「被告知的資訊錯誤」、「不夠詳細、缺乏透明度」，撤銷該公投結果。

錯誤資訊如不能及時糾正，以致公投結果建立在錯誤資訊的基礎上，應否一律撤銷，重新投票？我認為應由公投發起人或團體請主管機關撤銷；而對主管機關之決定不服者，應得訴請法院判決。否則，不問提案人或政府相關機關之本意，逕自撤銷投票結果，反適得其害。

（作者為公務員，新北市民）

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