自由廣場》Uber司機被「誰」犧牲

◎ 黃駿祐

Uber日前釋出新的宣傳影片，影片從孩子的童言童語開始：「做Uber嘛，就開車去載有需要幫助的人啊！」接著，孩子的爸緩緩訴說，因為前公司外移，想留在台灣多陪家人，便留下來當個Uber司機，養家餬口。但是，穩定的收入來源卻隨著交通部修法而遭遇危機，主角沉重的嗓音，呼應了影片標題「即將被犧牲的人」。

到底誰才是犧牲這群Uber司機權益的罪魁禍首？筆者認為不是交通部，而是Uber本身。若檢視Uber公司過去的招募廣告，不難發現與上述宣傳影片的矛盾之處。Uber過往一貫強調「兼職司機」、「合作夥伴」，強調自用車駕駛可在「正職工作之餘」開車兼職，彈性乘車費率，輕鬆賺外快。

然而，影片主角和現實中的許多Uber司機，最後都把Uber當成「正職」來做。原本預期為輕鬆寫意、兼職外快的形象，馬上被沉重的現實所掩蓋。也難怪Uber一改策略，開始動員Uber司機上街「以車排字」，強調起「工作權」了。

談到工作權，我們恐怕會馬上聯想到一個疑問：「Uber司機是勞工嗎？」這個問題，一般大眾可能不太在乎，許多Uber司機可能也不太在乎，連最應該在乎的勞動部，也未正面回應。正是因為Uber司機身分定位不明，才會錯認罪魁禍首，把積極輔導司機改開「多元計程車」的交通部和計程車業者當成敵人，把Uber當成照顧「員工」生計的良心企業。

事實上，正如筆者之前的論點，Uber根本不把司機當員工看。即使司機把開車當正職，賺的錢也要被高額抽成，Uber也不會為司機投保勞健保，更沒有退休金、年資累積、協商談判的權利，還要冒著被開白牌載客罰單的風險。賺到的錢還比不上這些隱性成本，到底是誰在犧牲Uber司機的權益？

（作者為上班族，台北市民）

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