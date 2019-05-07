自由廣場》（北社評論）邁向再生能源綠色家園

◎ 潘威佑

因應國際能源趨勢，並配合蔡總統二○二五年再生能源佔台灣總能源比二十％政策目標的推動，今年四月十二日立法院三讀通過「再生能源發展條例」修正案，為台灣再生能源產業發展法律依據。再生能源產業潛在經濟價值極為龐大，依據國際再生能源機構的報告，再生能源產業不只可以帶來更多就業機會，而且每投資一美元，即可獲得三至七美元的價值（包括降低環境風險與社會成本）。並且靠著電氣化與再生能源，估計二○五○年時就能達成四分之三的全球減碳目標。

根據統計，台灣目前人均用電量佔全世界第十二高，住宅用電價格與亞鄰三十二國相比是第三低。目前電量配比部分：核能十一．四％、火力八十二．二％、抽蓄一．四％、再生能源僅四．九％，二○一八年約為二三三二．九億度。類別用電比例最高為工業用五十九％、商用二十一％、住宅佔二十％。配合行政修法，政府每兩年會訂定再生能源推廣目標，鼓勵綠電自由市場直轉供與躉購並行，也可相互轉換，逐步邁向電力自由多元化目標進行。立法院民進黨委員們以身作則，鼓勵並協助公部門與民間社團、原住民地方社區（例如達魯瑪克綠能社區）等地合作，積極向下扎根，推廣社區公民電廠、綠電合作社等。促進公部門與公民參與能源事務的成效有目共睹。

從經濟模式的轉換而言，過去用低電價補貼工業促進經濟成長的策略，雖然成功，但現在則會造成產業難以轉型，並且消耗大量環境成本。推廣再生能源，不僅以分散式能源降低能源風險，就循環經濟的角度，從產業端、發電端、用電端、系統端，更可培植跨領域不同專業的綠領人才，推動產業升級、創造更多就業機會，帶動地方發展，鼓勵青年返鄉，開創出綠色經濟、社會公平、環境永續、能源安全的新未來契機。

再生能源推廣目前面臨的問題分政治、社會、制度三種層面。政治部分最常遇到不同政黨所劃分的議題間隙；制度部分是跨部會合作積極度不足與地方中央資訊不對稱；社會部分包括教育部課程宣導、媒體假新聞以訛傳訛等。此乃政府在修法通過後，有效推廣人民正確認知的努力方向。最後，也表達對政府建立綠能家園用心和努力的期待和肯定！

（作者為台灣北社秘書長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/