自由廣場》公投聽證日論陪審

◎ 吳景欽

由台灣陪審團協會副理事長張靜律師為領銜人所提出的陪審公投，於五月七日早上舉辦聽證程序。因事涉我國審判制度的走向，就不能再如過往般，由少數人來決定。

目前所討論的陪審，乃是由九至十二位平民組成的小陪審團制度，即由陪審團決定有罪、無罪，並於有罪評議後，再由法官單獨進行量刑程序。至於將判斷犯罪有無的工作交由不具法律專業的平民來判斷，是否為外行領導內行呢？由於判斷犯罪有無須依憑的是事實與證據，故仰賴經驗法則遠比法律條文重要，也是有罪與否可以交由平民判斷的重要基礎。但一般所擔心者，即陪審員是否會受輿論的影響呢？

在陪審制下，於隨機抽出候選者後，還會有一個重要程序，即由法官主持，而由檢察官、被告律師針對這些人進行提問，來決定剔除或保留。故藉由法文稱為Voire Dire的程序，就可去除可能存有偏見者，以保證陪審團的公正性。此外，於陪審團組成後，法官還得在正式審判前教示（instruction）陪審員，必須遵守無罪推定、證據裁判、罪刑法定等等原則，更不得與外界、尤其是記者接觸。而在進入評議前，除了再次提醒這些原則外，亦會要求陪審團，必須對構成犯罪的事實，一一進行討論與評決。凡此種種，都是以去除陪審員的先入為主為目的，反倒是現行以法官為主角的審判模式，是否有受到輿論影響，就完全無法得知，更遑論可以此為理由來要求法官迴避。

而於評議時，雖無法官在場，但由於成員來自各領域，自可經由理性討論，來相互消除自我的偏見。同時，對於有罪、無罪，以一致決為原則，可降低僅有投票而無實質討論的評決之風險。

相對於此，司法院正推動的國民法官制度，乃是由三位法官與六位平民組成，並一同為犯罪有無與量刑多寡的評議與評決。只是推動人民參與審判，就是在防止法官專斷，則採合審合判的方式，就無法排除法官動輒影響平民的可能，致與現制無太大差異。更重要的是，既然是在實現司法民主，就不應任由司法菁英來恣意決定，而應是透過公投，並因此開啟理性辯論，以讓全民為最終的抉擇。

（作者為真理大學法律系所副教授）

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