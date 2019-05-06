自由廣場》從蕭曉玲案看教師法修法爭議

◎ 宋瑞文

教師法修法倡議以來，爭議不斷。而由於蕭曉玲案為著名的教師惡性解聘案件，偶爾也會成為各方論點中的佐證。然而，或許因為蕭案複雜冗長，若干文章引用時，難免不夠周詳。為避免解讀有所偏誤，在此補充一二。

在目前的爭論中，一般不適任教師之所以未能處理，教師團體歸咎於校長，家長團體則認為校內教師會才是老大。於是有教師投書反駁：「你只要敢挺身踢爆校方的黑箱，就準備接受來自校方的秋後算帳！從台北市中山國中蕭曉玲老師，到新北市鷺江國小劉芳君老師，不都是如此嗎？」

單就這段話而言，蕭案成為佐證是正確的。在蕭曉玲被惡性解聘的過程中，不管是她之前因為爭取教師合理工作環境而和校長發生的衝突；或者解聘前夕，回應記者查證，老實告知校內濫用測驗卷並積欠鉅款的醜聞，在在都惡化了她在解聘過程中所受到的對待。

只是，爭點的起源是教評會的成員比例（增設外部委員）。若以蕭曉玲解聘的所有相關流程來說，外人的介入，有好有壞。有人胡亂指責，也有人仗義執言。大體來說，當時中山國中的處理有黑箱作業之嫌，例如上級教師會要求列席教評會遭拒；師大心測中心主任林世華願意參與輔導期，也被無理拒絕。

家長團體支持增設外部委員，那麼，從蕭案來看的話，這樣的意見是對的嗎？這恐怕大有問題。因為在蕭曉玲的解聘過程中，家長會的角色，有太多太多的時候，是幫兇。像是大隊人馬直闖教室、散佈不實指控信等（詳見《校園恐怖事件：被霸凌的教師蕭曉玲》一書），都讓人搖頭嘆息。

在教師、家長，或校長三方，都有好人壞人，在蕭案裡的這三種人，不等於一般狀況。制度的改變，或許會帶來轉機，但成事畢竟在人，加上校長遴選問題等制度上的交互影響，修法是否能保證好的結果，恐怕還是未定之數。

（作者為《校園恐怖事件：被霸凌的教師蕭曉玲》一書顧問）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/