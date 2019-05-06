自由廣場》律師觀點：總統能兼任行政院長嗎？

◎ 陳禾原

據報載，前總統馬英九日前於研討會中，拋出我國現行的半總統制，總統與行政院長權責區分不易，未來可考慮把行政院合併到總統府，由總統兼行政院長職權，讓總統去立法院受監督的建議。

這樣的說法，如未大幅度修憲，在現行憲法下，明顯是行不通的。司法院大法官釋字第419號解釋說得很清楚，在行政院長由總統提名、行政院對立法院決議之事項移請覆議時，須經總統核可等憲法規定下，總統與行政院院長兩種職位互有制衡之作用，當然不能由同一人兼任。

因此，精確地說，推測馬前總統的建議，應該不是由總統兼任行政院長，而是藉由修憲建立一個「總統要對國會負責的總統制」。

但要知道的是，總統制的精神就在於貫徹行政權優先，總統直接由人民選出，也只對人民負責，根本不須對國會負責，國會也無法讓總統下台；且在覆議制度下，總統甚至只要掌握國會三分之一以上的少數，就可以否決國會的法案。馬前總統所謂對國會「負責」，意欲何指，令人困惑。

如果所謂的負責，只是單純出席國會，國會無其他可抗衡總統的手段，那就是典型的總統制，「負責」的點在哪？

又如果所謂的負責，除了出席國會，國會還有其他手段可以杯葛總統（例如調高覆議門檻，減弱總統法案否決權），那就偏離了總統制下行政權優先的精神了，恐怕只是再創造另一個四不像的憲政體制，如此一來對我國的政治困局又有何助益呢？

（作者為執業律師，台北市民）

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