自由廣場》限制馬英九出境否 檢驗司法

◎ 黃帝穎

前總統馬英九因三中案，被列七年以上重罪的證券交易法特別背信罪被告，馬因卸任總統身分，受限國家機密保護法境管三年規定，故尚未被法院限制出境，但本月二十日將期滿三年，因此北院合議庭將針對馬的限制出境進行評估。事實上，法院是否對馬限制出境，檢驗著司法的公正性與社會信任。

三中案中，馬英九時任國民黨主席，決策者馬英九當為本案主嫌。然而，替馬處分黨產的中投公司前董事長張哲琛、中投前總經理汪海清，以及涉侵占中影股款案的蔡正元妻子洪菱霙等人，均遭北院裁定限制出境，豈有協助犯罪者都限制出境，卻縱容主嫌有權「落跑」之理？

再者，對於卸任總統的強制處分，當年法院的扁案羈押裁定，認為陳水扁「曾任總統，對潛逃管道較一般人更為熟稔，而有逃亡之可能」，且「卸任總統，影響力未盡失，不能容任在外」，因此將前總統陳水扁裁定羈押。同樣涉犯重罪的馬前總統，也符合扁案的羈押原因，法院若連限制出境都對馬放水，更將凸顯司法對扁馬兩位前總統有「天差地別」的差別待遇。

更可議的是，相較於陳水扁羈押原因，馬英九曾有美國綠卡（姑且不論自動失效說是否成立），且馬的女兒擁有美國籍，長年滯留美國及香港，馬一旦離境，將可以依親等法定事由滯外不歸，刑法將難以訴追。司法若公平對待前總統案件，甚至公平對待三中案中其他被告，至少應對馬限制出境，才可能勉強重建人民對司法公正的信賴。

（作者為律師，永社理事長）

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