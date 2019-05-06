自由廣場》首富開幹，誰在舔共賣台？

◎ 陳止戈

自從郭台銘頂著國旗帽投入總統資格賽以來，筆者即預言台灣兩大首富終須一戰（0421自由廣場〈「蘋果」戰「米果」，韓天變寒流〉），果不其然，郭宣布參選立即分裂了韓粉為兩軍，北部藍或稱知識藍（也有人稱其為權貴藍）有了新的「明君」可資投靠，開始易幟而戰；而所謂的南部藍或草根藍（或部份鐵藍）則繼續效忠韓國瑜，這支力量的特徵就是盲目崇拜和殺氣騰騰，他們對過去被視為「教父」級的文膽和網紅前主播，也可以殺紅了眼而痛下毒手。

戰場是從所謂「韓天時報」和電視台打響的，起先是零星砲火，五月三日，韓天時報刊出了「郭親美嗆陸 形同藍版蔡英文」一文，目的在劃成分定性質，戰火升高到敵我矛盾，究竟誰才是正宗「愛民族、愛國家」（打的旗號是「中華民國」）的人。於是，郭台銘的一趟「白宮之行」被指為「親美嗆共」，這可是殺無赦的滔天大罪，和蔡英文沒兩樣。

郭台銘當然嚥不下這口氣，五月四日立即在臉書貼出千字文回嗆，除了強調他可以進出白宮的優勢外，重頭戲在後半段，他指責「特定媒體」每天攻擊他，刻意在他和韓國瑜之間不停的見縫插針、製造裂痕。他直指這個媒體集團才是最大尾的「假韓粉」，「無視中華民國的存在，沒有愛國心。」

說明白一點，這是雙方在互扣紅帽子，指責對方才是「舔共賣台」的敵人！

有趣的是，藍營一向說紅帽子都是綠營製造的，是惡毒的抹黑。現在，兩個非藍即紅的大咖，怎麼也互相扣起紅帽子來？我以為，這正好足以說明，他們其實深深知道「和平統一，一國兩制」在台灣根本沒市場，而且還是政治上的死亡之吻。那麼為什麼還在民主與極權之間裝迷糊打擦邊球呢？其中是否暗藏著不可告人的巨大利益吧？

由此就不得不警惕台灣所處的困境：現代民主政治建基在兩個假設之上，其一，人民是根據自己的利益去投票，最終會投出一個符合集體最大利益的公約數；其二，政治家獲得多數授權，所以他會理性的滿足多數人的利益而行使權力。不幸的是，實證的結果不是這麼一回事！比如說，一句「發大財」就可以哄得高雄選民暈陶陶的獻出選票，自願被口才便給的草包政客所綁架，而疏忽了網紅政治帶動風潮，可能為台灣帶來萬劫不復的災難性後果。

首富開幹，引爆藍軍網內互打，或許有機會讓台灣民眾看清真相，是誰在舔共賣台。

（作者為業餘投資人，新北市民）

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