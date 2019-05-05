自由廣場》消滅「恐龍」

◎ 陳和文

自由時報昨報導，桃園地院何姓法官以羈押方式逼供，侵害被告憲法保障公平審判的權利，損及司法信賴，法官評鑑委員會（法評會）決議送交司法院人事審議委員會議處。資深律師分析指出，恐龍法官有「態度差、草率、偏見、無能力」等四大症頭，要淘汰這些不適任法官，應細究當事人投訴及落實評核制度。

「獨立審判」是確保裁判不受任何干擾的基本精神，應予尊重，但其實質的前提要件，則要建立在法官具有足夠的專業知識、針對被告有利、不利的證據詳加調查、認事用法，不偏袒任何一方，尤其不能有施壓或脅迫當事人的情事。如果舉「獨立審判」大旗為所欲為，違反訴訟程序及主觀意識的偏頗裁判，即應受到相當的制約。

目前考核司法官，雖設有法評會，但外界認為聲請及審查條件嚴苛，成效不彰。其實法官只要依法辦案，就不怕被評鑑，加強評鑑功能揪出害群之馬，提升司法公信力，絕對會獲得民眾及好法官的支持。而法評會的組成，也應擴增公平公正的各界人士，並限縮法官代表比例，以制衡法官審案的亂象。

（作者為公務員）

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