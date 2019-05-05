自由廣場》多給他幾個白眼吧

◎ 林清淵

高雄市長韓國瑜日前在議會被時力議員黃捷質詢自經區問題時，一問三不知，只能跳針式地說就是要「發大財」，連問「高雄現況是否有保稅倉庫」？韓都只回高雄要發大財，讓黃捷當場翻白眼，這個白眼讓韓的網路聲量和支持度下降不少，也使得黃捷一夕爆紅，被網友戲稱「新一代鄉民女神」。可見，要打倒自稱神力無敵「征服宇宙」的超人，不能武鬥只能智取。

過去高雄市長選戰時，不管從之前的韓立委拙劣表現，到公開的「能撈就撈，能混就混」的輕佻言論，甚至市長選舉韓所提的虛無政見以及辯論內容空洞，就連藍營自己人都已看穿，然而，民進黨就是找不到反擊韓的方法，每次反擊都像鐵鎚重擊棉花一般無聲無息，現在黃議員不用疾言厲色，只要一個白眼，就翻轉了網路聲量和支持度、甚至民調，民進黨不需要學習嗎？

自經區議題的質詢讓韓國窘態畢露，二○二○立委與總統選舉很快就到了，台灣選民不怕只會喊口號的草包登上大位嗎？趕快加緊磨練，就如同帕里斯毫不猶豫地舉起他的弓箭，射向阿基里斯的腳踝，這個唯一沒有浸到聖河水的地方，戳破韓國瑜的話術，才能保家衛國。

（作者從事自由業，台中市民）

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