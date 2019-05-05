自由廣場》淘汰「教學不力」老師，門檻仍太高

◎ 吳福濱

今年的母親節前夕，對台灣的父母來講是一個難忘的日子，幾十年來台灣法令制度面缺失，造成長期保護不適任教師的現象，終於要透過修法做出改變。五月一日教師法修法一讀，預期可以增加汰除不適任教師的效率，家長欣慰地接受這一份遲來的正義，並殷切期待儘快三讀，不過對於修法版本，我們仍有話要說。

教師法初審通過的版本，新增由主管機關成立「專審會」。當學校不作為時，專審會可取代其功能，決議解聘或不續聘教師。如處理性騷擾、性霸凌案件，採二分之一出席、二分之一表決即可。但對於「教學不力、不能勝任工作」的不適任教師，在這次的修法中，須經專審會三分之二出席、三分之二表決通過，才能將其解聘。這讓社會大眾、家長非常憂心，教育現場吃大鍋飯的現象無法改變，少數工作不力、無法勝任教學的老師，仍可能留在教育現場，危害學生受教權。

其實大多數好老師並不認同這些混日子的不良教師，可是，台灣公立學校老師，不管用心與否、教學能力高低，因為打考評由教師互打，在互不得罪、師師相護之下，竟然九十九％都是甲等！台灣教師行業，以專業的名義做藉口，更是世界上唯一不用教師評鑑的地方。

我們希望台灣能夠追上世界的腳步，勇敢面對各式不適任教師問題，以輔導的方式協助少數老師，並且以教育基本法「學生是教育主體」精神，解聘「無法勝任教學、或工作不力」的老師，維護台灣的教育機會均等，提升台灣競爭力！

（作者為全國家長教育志工聯盟理事長，拓展文教基金會榮譽董事長）

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