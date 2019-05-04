自由廣場》韓國瑜與「彼得原理」

◎ 陳文卿

管理學上有個大家很熟悉的「彼得原理」，是說某人在一個組織裡，因為擁有某些特殊能力，因此獲得拔擢而一路升官，最後坐到一個與他的能力不符的位子上，反而變成組織的障礙物及負資產。

韓國瑜因打贏了高雄市長選戰，算是幫國民黨立下大戰功，因此一堆所謂的韓粉們就認為應該可讓韓國瑜更上層樓去選總統，如果他真的選上了，恐怕將應驗彼得原理。而且更糟糕的是，他只是打贏選戰而已，並非市長幹得好，僅就任短短數月，高雄市的市政治理成績如何，根本都還未看到。

韓國瑜嘴說不能辜負高雄市民的付託，因此不便參加國民黨目前的初選，一定要等徵召。國民黨更不惜為韓訂出一個「徵召初選」方式，「無論主動參選、或被動有意願參選總統的人」都納入初選，要來幫韓解套。但是這個作法很可笑，就好比賽跑時，幾位參賽選手都在跑道上各就各位等待鳴槍起跑，卻有人在場外胡亂跟著跑，也不管場外路面如何及距離是否相同，最後卻是將這位場外「選手」的成績也納入計算。這是比先射箭再畫靶更荒唐的事，因為這形同連弓都還未拉，就直接將箭插在標靶的紅心上了，也難怪黨內其他有志參選者大喊不公平！

去年底韓流席捲全台，韓國瑜讓國民黨重燃執政希望，是「一人救全黨」，然而今天的韓國瑜卻是「一人挾持全黨」，國民黨千方百計遷就硬是要讓他來參選總統。可是當他遠眺天邊彩霞（總統大位）時，卻可能踩爛腳旁玫瑰（高雄市政），投票給他的高雄市民可就冤枉了。

（作者從事服務業）

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