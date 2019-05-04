自由廣場》「芋頭番薯」看原團聲援Kolas

◎ 胡文琦

媒體報導，針對行政院發言人Kolas Yotaka日前主張「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功」祭典，引發台南鄭氏宗親不滿，並發抗議書給行政院長蘇貞昌，要求撤換Kolas。為此，中部平埔族群青年聯盟，昨在南投大瑪璘遺址前聲援Kolas，提出拒絕中央機關進行「威權崇拜」，拒絕鄭氏宗親延續「殖民迫害」的訴求。

「我們的耆老搭乘高鐵看到大肚山時仍會感傷落淚」，As li-i Mali（漢名蘇莘，拍瀑拉族）表示，根據耆老口述，鄭成功部隊曾對大肚王國拍瀑拉沙轆社進行屠殺，只有六人倖存，如今耆老看到祖先當年流失的傳統領域，還是會想起那段被殖民侵略的歷史，這些「史實」，不僅有耆老口耳相傳，「台灣通史也有記載」，證明鄭成功的部將曾侵略屠殺台灣的平埔族群。

坦白說，誠如As li-i Mali比喻，哥倫布發現新大陸對於歐洲白人來說是開拓殖民史，是民族英雄，但從北美洲印地安原住民的觀點卻是族群殺戮史。筆者做為一個「芋頭、番薯二代」的身分，尤能「感同身受」從不同族群的歷史「記憶、事實」出發，所造成角度不同的「認知落差與相對剝奪感」，其實，As li-i Mali沒有說錯，台灣的歷史詮釋權不應被壟斷，台灣的平埔族群要的只是被公平、溫柔的對待，並非要挑起族群之間的對立，而是希望彼此能包容尊重。

筆者理解並認同平埔族群青年聯盟的「合理訴求」，然而，歷史也是一面鏡子，所有的人、事、時、地、物都一直在不斷的「試誤」，讓各種想法與不同族裔間能夠一起修正調整並茁壯成長。也期許鄭氏宗親能用「同理心」來看待平埔聯盟代表的「合理訴求」，讓原漢雙方能有一個「和解的平衡點」。

（作者為前中國國民黨文傳會副主委、文史工作者）

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