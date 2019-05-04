自由廣場》數學老師觀點）問題出在「15級分」

◎ 鍾邦友

大學個人申請陸續放榜，清大電機系乙組正取四十人，備取竟多達三九二人，該系表示這些考生全是數學與自然滿級分，不少人把原因歸咎於學測採計最多五選四科，使原本的十五級分的鑑別度不足問題更加凸顯，但台大牙醫系主任卻認為今年數學太過簡單，才是高分群同分者眾的禍首，這讓身為數學科教師的我無法苟同。

據媒體報導，今年數學科考完之後，很多考生是笑容滿面的離開考場，這是多年來從未有過的景象，而教改的重要目標不就是要讓學生快樂學習？難道非得要孩子們看到數學時就哭喪著臉，或乾脆直接放棄，才叫優質的數學考題？

雖說今年學測數學科有七七八二人滿級分，比去年的三七○○人高出兩倍，然而英文科今年有七六八九人滿級分，去年也有七四○七人，都與今年數學滿分人數所差無幾；再從另一個極端來看，○級分人數反而是數學科四十一人最多，遠高於英文的四人；如果再比較各科均標，國文十一、英文十、數學九、社會十及自然八，最難的該是自然與數學，但何以從未有人檢討國文或英文太過簡單，難不成數學的難度是不可免除的原罪？

試題的難易度原本就不是一件容易掌握的事，把過錯都歸咎於數學科，那出題的教授或老師豈不是每年都要如坐針氈，或是最好把試題出到極難，以便讓滿級分者少之又少，才叫有「鑑別度」？

十五級分的粗略問題早為各方詬病，如今採計五科再減為最高四科，更是雪上加霜，入學只看數學與自然兩科的清大電機乙組人數爆表，一點也不讓人意外，這麼簡單的邏輯，為何手握大考權柄的高官、教授們想不通？

（作者為雄工數學科教師，高雄市民）

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