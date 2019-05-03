自由廣場》戴國旗帽見習大大，未來式？

◎ 邱台祥

郭台銘戴國旗帽到美國見川普，或許有人覺得對他的選舉有加分，但其實美國並沒有禁止我國國旗，這面國旗在美國各地及各種場合出現，一點也不稀奇，很多僑胞手揮國旗的畫面，我們應該都很熟悉。

郭台銘此行見川普，如果要展現他和川普的交情，顯示他有實力可以領導台灣走向國際，應該是促請川普同意中華民國與台灣實際存在的事實，而不是靠一頂帽子來幫腔。

郭台銘戴上國旗帽，口口聲聲都是中華民國，因此有很多人酸他，請他戴這頂帽子去中國見習近平看看，究竟這面國旗能不能進入中國。

其實大家也不要那麼傻，以為郭台銘不敢戴這頂帽子去，如果中國有心扶植郭台銘擔任台灣領導人，成為他們合法的在台代理人，習近平會在乎區區這頂帽子嗎？只要有默契，沒有什麼做不到的，到時台灣統媒一定大幅吹噓國旗帽揚威中國事件，為郭台銘的選舉造勢，但在中國的媒體卻只能見到我們被馬賽克的國旗。

郭台銘企業遍及全球，財力也富可敵國，他有多少的機會在國際間宣傳他的國家，我們卻不知道他做了什麼，直到要競選總統的時候，才製作國旗帽做為他的文宣品。我們也不知道，毫不掩飾地宣稱「市場就是祖國」的他，心中真的有中華民國嗎？

（作者為自由業）

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