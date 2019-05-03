自由廣場》給知識份子的「韓混識讀測驗」

◎ 林軒竹

近日國民黨某準被動提名總統初選候選人到北部某大學對學生演講，引起媒體大幅度關注。他對學生演講的內容，身為高教教育者一員的我，很難理解箇中重點，卻讓我想起哈佛大學前校長德魯‧吉爾平‧福斯特（Drew Gilpin Faust）於二○一七年開學致詞中指出︰大學教育的目標，就是確保學生能分辨「有人在胡說八道」（Someone is talking rot）。我認為這個觀點才是面對目前台灣熾盛的反智與造神狂潮下，高等教育知識份子應該要自我審視的關鍵標準。

例如，當一個政客出國去搶訂單卻順便跑去與中聯辦吃飯談情，身為就算沒有總體經濟學基礎知識份子的你，能不能分辨被他喊得震天價響的「政治零分，經濟一百分」口號是不是胡說八道？

例如，當一個政客批評其所屬政黨的前總統搞殘台灣經濟，然而他競選時的財經顧問團隊卻又都是該搞殘台灣經濟的前財經內閣團隊成員，更厲害的還親自跑去該前總統近日所辦的經濟論壇中受教交流，身為知識份子的你，能不能分辨他拚經濟的承諾是不是胡說八道？

例如，當一個政客之前跳針式地以「不在考慮範圍」回應多方對他參選總統意向的質疑，然而當其所屬政黨中有具威脅者出來參選時，不但他的太太出來表示被背後開槍，他也出來批評其黨是「權貴政治、密室協商」，身為知識份子的你，能不能分辨他後來表示一切應以黨團結為重是不是胡說八道？

例如，當一個政客誇稱用「一瓶礦泉水，一碗滷肉飯」贏得選舉，後來在多方質疑壓力下，才在選後五個月公開其六都最高的一．二九億政治獻金帳目，不僅公布時間比一般正常上市櫃公司財報公布時間更晚，其政治獻金金額也遠遠超過法定上限八八八四萬。身為知識份子的你，能不能分辨他自稱自己不是一個貪財的人是不是胡說八道？

以上，受過高等教育卻無法分辨誰在胡說八道的人也不要氣餒，因為你或許很有機會被提名成某黨的總統初選候選人，只不過可能是被動的。

（作者為成大會計學系暨財務金融所教授）

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