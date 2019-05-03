自由廣場》馬英九最沒資格談經濟

◎ 于則章

放眼台灣當今政壇上所有政治人物當中，最沒資格談經濟的就是馬英九！馬英九曾開出「六三三政見」並拍胸脯保證：如果「六三三政見」做不到，他願意捐出一半的薪水，結果在他「完全執政」了八年下來，平均經濟成長率只有二．八％，遠遠不如在「朝小野大」不利環境下執政的陳水扁、八年間平均四．八％的經濟成長率。而在二○○八年國際金融海嘯時所推出的「二十二Ｋ方案」，更造成台灣的大學畢業年輕人低薪化。同時，馬也大開方便之門，讓中國留學生周泓旭等人入台當間諜、搞統戰，堅持要把中國留學生納入健保，還嬉皮笑臉地說：「何必這麼小氣？」

而無數的「紅色娘子軍」也在馬執政時期，大舉來台攻城掠地，除了假借結婚的名義來台賣淫，一年可以撈兩百萬人民幣、折合新台幣一千萬元，豐厚「收入」令人咋舌外，甚至還有中國知名師範大學畢業的女教師以商務交流名義來台賣淫，短短十四天就淨賺五十三萬元新台幣。根據壹週刊報導，更有國民黨黨工藉由經手退輔工作之便，將八、九十歲、領有終身俸、略有積蓄的老榮民，介紹給專跟老榮民結婚，接收他們遺產，有「粉紅收屍隊」之稱的特定中國女子，換取每次數十萬元不等的仲介費！

而今，馬英九硬是哪壺不開提哪壺地要跟人家談經濟，卻反倒喚起了大家回想起在他當總統「完全執政」時，他所領導的中國國民黨，大大方方地在政治上「親中賣台」，而他對中國大開方便之門所迎來的中國「紅色娘子軍」們，如入無人之境地來台「親中賣淫」，最後除了只是讓少部分中國國民黨自己人假借「拚經濟」及促進「兩岸一家親」等名義「發大財」外，對絕大部分台灣人來說，跟中國擴大各種交流的結果，不但完全沒有任何好處，台灣人民還留下各種慘痛的記憶。

因此，奉勸馬英九還是不要再自曝其短了，不要以為台灣人都是傻瓜，中國國民黨完全執政八年親中賣台，搞爛經濟、害慘台灣人的教訓，大部分台灣人到現在還是記憶猶新！

（作者為公務員）

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