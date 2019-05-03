自由廣場》跟宋主席談談中國的「民主」

◎ 林子堯

親民黨主席宋楚瑜日前訪中，先後進到港澳中聯辦會見中國官員。之後新華社專訪中指出，宋肯定習近平的「兩制台灣方案」。消息傳回台灣引起軒然大波，宋楚瑜終於在昨天開記者會說明，否認訪中時說過「一國兩制」這四個字，並主動退回總統府資政聘書。

宋楚瑜說，自己不再參加國際會議，因此不再需要總統府資政這頭銜。這種說法實在不值一哂，出任ＡＰＥＣ代表需要資政頭銜？台積電前董事長張忠謀難道是資政嗎？

再者，宋楚瑜稱對岸領導人已經很明確表達，願意用民主方式與台灣各界人士誠懇交換意見，且願意聆聽處理兩岸關係的看法，這是一個重要的轉折。筆者不禁納悶，中共口中的民主是什麼民主？中共最愛說民主協商，難道現在中共政協會議是民主的嗎？如果看一下過去和中共共商國是的民盟，一九五七年反右運動就被整肅為禁止批評中共的政黨，這樣子的政權，台灣人民是要去「民主協商」什麼？屆時的民主協商，恐怕就和一九四九年國民黨與中共的談判一樣，談判書都寫好，只剩點頭同意而已吧？

如果去看看中共現今的發展，習近平都已修憲成為萬年國家主席，下令媒體要姓黨，禁止妄議中央，我們還要去跟這樣的政權談什麼民主呢？宋楚瑜說台灣不會要香港模式的一國兩制，但當年香港模式還是英國政府和中國政府兩國對等談判下的結果。中國根本不把台灣當一個國家，只能接受中央對地方的關係，台灣還奢望談出香港模式嗎？還是最後只有新疆、西藏模式？

建議宋楚瑜主席，如果覺得台灣省長封號對您最為適當，就別再選總統了，好好享受它帶給您的榮銜。不要再整天對台灣政壇指手劃腳，同時，為自己、也為台灣保留最後一點尊嚴。

（作者為台大國發所兩岸組碩士生，高雄市民）

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