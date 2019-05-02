自由廣場》教師法有修等於沒修

◎ 徐嘉欣

教師法修正草案因教師團體和家長團體對立，決議「折衷」處理，比率將根據不適任教師樣態而有所區隔：處理性平或體罰霸凌的不適任教師案時，應增聘校外委員，且教師代表比率少於二分之一；若是處理教學不力和其他案時，則維持教師代表「不得少於」二分之一，以尊重教師專業。

以一個教育工作者來看這樣的修法，可以說有修等於沒修，因為所謂的違反性平和體罰霸凌，必定有具體的事實，即便教師們想要師師相護，也很難有操作的空間。至於所謂的教學不力及他案，這是主觀的認定，只要不上新聞版面，只要學生、家長沒意見，即便教學如何不力，同事們之間也都心知肚明，但是在教評會也都不會被討論，誰要沒事找事做呢？若有在教評會上討論，同事一場，誰也不想得罪誰，這樣的教師比率不變，師師相護的情形就可能會發生，不適任教師很難有處理的空間。除了性平和體罰霸凌以外，不適任教師筆者相信各校都有，但真正處理者少，因為各校所秉持的就是「多一事不如少一事」罷了。

各校的教評會真的用在處理不適任教師上，以筆者教書二十餘年來所見所聞幾乎是零，但是在教學現場有沒有不適任教師，當然有！但是只要家長學生沒講話，或是學校睜一隻眼閉一隻眼，教師法再怎麼修，他們依舊可以高枕無憂。

（作者現職高中教師，高雄市民）

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