自由廣場》郭董反軍購的歷史脈絡

◎ 陳冠甫

鴻海董事長郭台銘「軍購不該為買而買」、「反對跟美國買武器」等說法持續延燒，也勾起大眾對於陳水扁執政時期國民黨、親民黨等杯葛軍購案的記憶。

當時藍營抗議標語是「反對凱子軍購」，並發動群眾抗爭，連「反軍購，救失業」、「反軍購，救卡奴」、「反軍購，免燒炭」等毫無邏輯的口號都喊出來了。

美國在小布希總統時期同意售台的交易內容，包含八艘柴電潛艦、愛國者三型飛彈、P-3C長程定翼反潛機等三項重要的軍事裝備。以海軍迫切需要的潛艦為例，當年若國民黨不杯葛，台灣可在二○一三年獲得第一艘新潛艦，並於二○一九年全數獲得，剛好就是今年。

二○一五年，時任總統馬英九談到潛艦國造指出「美國曾同意要賣潛艦給我們，到現在十四年都無消息，實在覺得有點受不了！」他怎可能不知道當年無法成案的最大原因就是國民黨立委的阻擋？

諷刺的是，隨著政黨輪替，國民黨又重新提出類似軍購內容，選擇性的通過爭議性不大或中國不會反彈的軍售項目，不過這都已經虛耗軍購交貨時間。雖然馬英九不時強調美國對台軍售金額創新高，但其實都是「收割」前總統陳水扁時期就已經遞出的武器採購單及要價書。最重要能夠捍衛台海防線的潛艦，更是遲遲無法成案，是直到蔡英文總統上任，才確立國艦國造的期程與方向。

國民黨長期以來標榜與中國的特殊關係，在兩岸關係的主張過度親中和一廂情願，就無法避免與捍衛中華民國的立場矛盾。也因此，無論是幾個太陽或郭台銘、韓國瑜等人，在加強台灣自我防衛的能力與決心上，總是備受考驗與質疑。

如今郭台銘又在臉書反擊強調「我敢宣示和平！我要堅持民主！我必捍衛國家！你們呢？」曾幾何時，維護民主、守護台灣的最起碼基本要求，還要特別說明？郭台銘這些話，除了暗示自己政黨心口不一的黑歷史外，恐怕沒有其他的意義了！

（作者為臺北大學法律研究所研究生）

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