自由廣場》南庄警察故事

◎ 蘇天從

貴報報導：任何人透過縣市警局總機都可打到警用電話，以致出現多起假冒警察騙走民眾個資事件。

九年前我剛調頭份分局不久，有一個夜晚進入南庄分駐所看看，見值班同仁接著電話面有難色地嘟囔：要查這麼多部（車）喔！

對方說是偵查隊電腦當機，要求代查。

員警動起電腦似有些生疏，我便示意他抄寫電話內容，我接手上電腦。

當車號一部一部的報來，我也納悶了，便接手電話問：「在辦什麼案件？」

「在辦竊車集團。」

怪怪！沒聽偵查隊長報告啊！

「你那位？」

「我姓黃。」

更奇怪了，偵查隊似乎沒有姓黃的。當我繼續往下問，對方說「那我直接找勤務中心查就好」，便掛斷電話。

幾個月後另一分局的同仁，被以此手法詐騙代查個資，出事了。這些壞蛋找偏僻、較沒警覺性的單位下手。

事實上，那段時間確實偶傳同仁被詐代查個資，經過這麼多年宣導，有些單位怕出事，甚至下了撒手鐧，不得代查任何單位的個資，還出動督察員電話天天偵測。類似本案再發生的機率已微乎其微，但還是請同仁小心為上。

（作者現任公職，新北市民）

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