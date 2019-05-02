自由廣場》韓國瑜夫妻vs.郝龍斌

◎ 張惠和

高雄市長韓國瑜表示，這段時間各種抹黑已到誇張程度，還有人質疑妻子李佳芬身上戴著價值幾百萬元的祖母綠？他嚴正澄清那是空氣濾清器，卻被說成祖母綠，因為抹黑太誇張，他不得不採取保護自己跟家人的措施。

老實說，身為環保人，對於韓市長夫人身上究竟有沒有戴價值幾百萬元的祖母綠，個人並沒有興趣，因為即便市長夫人戴的是昂貴的項鍊，那也是人家的才情。但是韓市長兩夫妻身上都掛著空氣濾清器，這點個人就相當有意見，高雄如果空氣污染那麼嚴重，就應大刀闊斧地進行改善，市長難道不該帶頭好好整頓，卻只能在自己身上戴空氣濾清器嗎？就有高雄市民認為，市長應該改善大環境的問題，不能只有自己好！

況且，這樣的情景讓我想起以前在環保署服務時，跟郝龍斌署長到高雄市訪查登革熱疫情時，要給他準備防蚊液，他都搖頭揮手拒絕，二者比較實在是有天壤之別。另外，高雄市長韓國瑜在去年選戰期間，喊出要讓高雄人口在十年後來到五百萬人，引發議論。這實在太矛盾了，看市長夫妻都戴著空氣濾清器，相信許多人要移居高雄，會等市長伉儷拿掉脖子上的空氣濾清器才會考慮吧！

（作者曾任職環保署，新北市民）

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