社論》從民主前線瞭望2020

烏克蘭喜劇演員澤倫斯基當選總統，普廷放話要發放俄羅斯護照給烏克蘭公民。澤倫斯基回嗆：所謂俄羅斯公民權利，代表「參與和平示威遭到逮捕的權利」，以及「被剝奪參與自由選舉的權利」。這位喜劇演員一針見血的回應，十足映照出吳郭瑜朱王等「哈共族」的悲劇角色。而行政院政務委員唐鳳訪問華府後稱：這次造訪華府聽到「前線」這個字，各個智庫對於「前線」理解及其他國家想法，都是台灣是民主創新前線，有太多科技、創意的精神，在這上面台灣是完全不孤單的。

兩年多來，泛藍處心積慮撕裂台灣，且將激化內部矛盾的責任歸咎台派，台派有識之士似也提不出擴大台灣共識的論述與行動，反將自身陣營再做隔間而非安內攘外。去年選後，完全執政基礎為之耗弱，又無法撐開改革、正義、進步的張力，予人泛藍陣營來勢洶洶之感。如此這般，最可怕的，不在於藍營政治投機客趁亂崛起，而是鼓舞了虎視眈眈的中國加緊謀台，且跳過以往的政黨代理角色直接扶植「準特首」。再這樣下去，不論二○二○結局如何，紅色勢力在台灣遍地開花，二三五○萬人恐將淪為甕中之鱉。

本土政權完全執政，主客觀因素造成今天的內憂外患，令人扼腕。去年選後，外敵全面出擊襲擾台灣，同時伴隨著印太戰略的有利鋪陳。面對危機與機會，台派內部竟步調不一，危機若無法力抗，何能善用機會？習近平強國夢步步逼台，美國挺台言行有增無減，這些作用與反作用力匯聚台灣，正需要有力承轉來趨吉避凶。從一九四九的殷鑑來看，如果藍營的情景宛如陣前投敵的寫照，綠營的情況不也類似決戰前的自亂陣腳？中華帝國夢與開放印太正在角力，捍衛台灣需要創新行動，提升公民體認為自己而戰的敵我意識。如果不此之圖，徒令選民失望地投向假話、大話、空話，那麼，台派何時才能再有二○一六的良機？

國民兩黨的黨內民主，各有一本難念的經。其所透露的民主機能相對退化，堪稱民主台灣連結中國被打著民主反民主的副作用。既然威脅利誘有效，今後北京對台灣的政治、軍事、經濟攻略勢必凌厲有加。中英聯合聲明淪為歷史文件了，還有人肖想兩岸和平協議。中國已經生吞活剝香港了，準備把台灣放到滿漢全席桌上，台灣還瀰漫著溫水煮青蛙的氣氛，地方只顧發大財，國家安全靠中央，北京不胃口大開才怪。尤其是，民進黨初選暗潮洶湧，落得三大國安修法，空有國會過半優勢，卻遲遲未能三讀通過。四年執政忽焉即過，怎堪如此蹉跎民意付託？

「民主台灣」，不只是民主的台灣這樣的形容詞，也不只是民主加上台灣的元素組合，而是民主乘以台灣的力場與空間，從而成為美中兩個大國的必爭之地。於是，追求國家主體與國際地位，對台灣而言恆為一體兩面的主題。台灣這個「前線」，既是中國霸權崛起的第一道關卡，也是數位集權主義衝撞民主板塊的第一張骨牌。所以必須要警惕到，面臨來自中國的恐怖攻擊之際，我們的民主機能卻呈現退化跡象，民主、主權、戰略價值均暴露於高風險，萬一台灣寧靜革命出現反高潮，從而讓民主世界失去一塊「少了方知不能少」的拼圖，將是難以彌補的失誤。

從二○一六到二○一八，民主台灣巨幅震盪，二三五○萬人仍在徘徊摸索自己的總目標。從內部共識擴大演變到內部分歧激化，國家認同、兩岸拉鋸、年金改革、轉型正義、進步議題、能源轉型、世代落差等，綜合作用成今天的民主困局。台灣政黨的民主實踐，最可惜的地方在於，沒有走上國內求同存異以團塊因應外部侵蝕的正軌，反而出現持續分化內耗加劇的現象。二○二○，眼看著又在開展以分歧取代和解以圖選票的黨同伐異，台灣宛如在美中兩股正負能量的漩渦中失去動力而漂流。就此而言，二○二○之於台灣公民力量，未必是最後一里路，但肯定是極關鍵的一里路。

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