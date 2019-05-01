自由廣場》學校午餐專法 應結合農產品產銷調節

以美國「國家學童午餐法」為師

◎ 許振宏

近日兩則報導看似矛盾，但如建立適當機制亦可相輔相成。

首先是四月初芭樂增產導致價格慘跌，另外是某基金會針對四個北中南直轄市學童進行飲食習慣調查，發現八至九成小學生蔬菜水果攝取不足。

國內平時蔬果產量充足，仍有八成學童攝取不足，而當高麗菜、柳丁或芭樂等生產過剩時，學童午餐同樣品嚐不到，這是很嚴肅的問題。

目前我國三千四百五十一所國中小學已百分之百供應營養午餐，供餐人數達一百六十二萬多人。這是個很大的量體，足以消納國內生產過剩的農產品以穩住市場價格。以今年四月初芭樂增產約二千噸來說，每名學生午餐吃半顆，四天即可消納過剩芭樂，不致導致賤價傷農。

美國杜魯門總統於一九四六年簽署「國家學童午餐法」，農業部同年開始實施「國家學童午餐計畫」，補助全國公立與非營利私立中小學供應低收入戶低價或免費的午餐。二○一八年參與學生達三○四○萬人，補助達一百三十億美元。「國家學童午餐法」除了促進孩童健康，主要目的在藉由中小學午餐消納以調節美國生產過剩的農產，穩定市場價格。新鮮蔬果、肉類及穀類等藉由農業部結合州政府、民間組織建立之完善採購運銷系統配送學校。

除了「國家學童午餐計畫」外，農業部還設立「學童早餐計畫」、「新鮮水果蔬菜計畫」、「學童牛奶計畫」與「學校廚具購置更新計畫」等多項增進學童健康方案。一連串的早午餐或營養計畫均由農業部設立與執行，主要植基於農產產銷與營養規範均為農業部專業與職掌。

此外，美國目前供應午餐之中小學校中，九成學校亦提供早餐，每年三月第一週訂為「國家早餐週」。另外，美國八萬多所中小學近八成自辦午餐，只約二成學校委外辦理，品質普遍很好。

最近一份由美國國家衛生研究院資助的研究報告發現，如果政府補助民眾購買蔬果之三十％費用，可大幅減少民眾罹患心臟相關疾病與未來醫療支出，節省的醫療支出足可拿來補助民眾購買蔬果費用，預防勝於治療，很符合成本效益。

值教育部即將推出學校午餐專法草案之際，期望政府眼光放遠，妥善規劃並多投注經費。健康的學童，才是國家最重要的資本。

（作者為國立臺東大學通識教育中心副研究員，美國傅爾布萊特訪問學者）

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