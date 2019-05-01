自由廣場》兒虐與教師法，讓更專業的來吧！

◎ 謝國清

從週一起，立法院教委會開始進行教師法修法草案的逐條審查，很遺憾的是，週一的審查結果，針對兒虐案件依然由學校教評會處理，且維持高出席門檻的條件，這恐怕會繼續讓校園兒虐案件無法有效被處理。

家長及兒少團體的主張是，兒虐案件應該由更專業的專審會進行判斷與審查，學校教評會則應降低出席及表決門檻至各二分之一，才能有效消除校園兒虐事件。

根據中山大學研究團隊的研究結果：「校園霸凌誤判率達兩成」且「中小學教師虐待學生的狀況也約兩成」，而全教總理事長在接受媒體訪問時也表示：「在台灣，管教與霸凌有模糊地帶。」在這種眾所周知的狀況下，如果我們不趕緊引進更專業的專家來協助學校老師進行判別與審查，難道我們還要繼續讓兩成多的孩子在校園內陷於「管教與霸凌的模糊地帶」嗎？

家長及兒少團體的另一項主張是：「涉及兒少權法或刑法傷害罪確認的案件，應該立即予以解聘」，過去有些兒虐案件是加害老師繼續留在校園，受害學生卻黯然轉學，這真是不公不義的狀況！此外，這種案件如果還要經過專審會或學校教評會的調查及審判，也將會帶給孩子二度傷害，所以，我們才主張：「涉及兒少權法或刑法傷害罪確認的案件，應該立即予以解聘」。

本週三立法院教委會將繼續進行逐條審查，期待立法委員們能審慎思考家長及兒少團體的主張，修改週一所做成的決議，讓家長可以放心把孩子交付給學校，老師可以安心的教導與陪伴孩子，孩子在校園內則不再受到任何身心上的傷害。

（作者現任台灣家長教育聯盟理事長）

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