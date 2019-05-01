自由廣場》散播不實資訊 老馬抹黑小英

◎ 劉哲瑋

前總統馬英九昨天批評「任內太陽花學運阻礙台灣經濟」，更說到「臉書（Facebook）因為供電問題決定不在台灣設置數據中心選擇新加坡」，重批蔡政府阻礙台灣經濟，然而事實真的如此嗎？

讓我們翻開數據來檢驗，根據投審會業務統計網站資料顯示，從二○○○年至二○一八年，僑外來台投資金額最低的那幾年正好落在馬英九執政的那八年裡，遠不及蔡英文政府執政三年的僑外投資金額。甚至在國外（含港澳地區）投資金額，蔡政府更創下自一九五二年開始統計以來的歷史新高。所以到底誰比較會拚經濟？

而馬英九提到美國臉書公司因為供電問題決定不在台灣設置數據中心，然而根據臉書執行長當時發文表示，選擇新加坡的原因是因為「新加坡能夠提供百分之百的『綠電』」，根本跟供電不足的問題無關。馬英九似乎忘了自己在執政時完全忽略開發綠色能源，反而是蔡政府上任後推動能源轉型，綠能發電比例節節上升，核能發電比例始終都在一成以下。且蔡政府執政至今，Google、微軟跟IBM前後宣布來台擴大投資，連富比世雜誌專欄作家Ralph Jennings都還特別撰文分析為何這三大科技公司要來台灣投資。

至於馬英九批評太陽花學運，學運發生在二○一四年三月，請問馬先生：前六年沒有發生學運時執政差勁又該怪罪於什麼原因？為何一位前元首要透過不實資訊來抹黑政府？

馬先生是在「財團法人馬英九文教基金會」舉行的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力論壇中，發表上述評論。我們Google相關資料可以發現，去年七月媒體曾報導，郭台銘先生於去年七月初申報質押鴻海股票八百五十張，就是為了支持馬英九設立基金會。以去年七月六日鴻海收盤價八十．五元換算，鴻海股票八百五十張價值約六千八百四十二．五萬元。令人好奇：這個馬英九基金會和說過「民主不能當飯吃」的郭台銘參選總統，到底有什麼關係？

（作者為臺灣大學政治學研究所學生，新北市民）

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