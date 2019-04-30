自由廣場》醫院賣醫材 恐成黑洞

◎ 曾中龍

政府擬修法開放醫院、診所等醫事機構可供應販賣醫療器材，恐怕得審慎考量。目前「醫療器材管理法草案」第十四條第三項規定：「醫事機構為執行業務之必要，得供應業務相關之醫療器材，並得免請領醫療器材販賣業許可執照。」而所謂醫事機構亦包含「醫療院所」。然醫療院所既為整體醫療行為之發動者，在醫療資訊不對稱的情況下，如開放販售醫療器材，遭不肖醫療院所趁火打劫，於其間創造「不必要的需求」，勢必形成浪費。

政府稅費短收：販售醫療器材，屬營業行為，須開立統一發票及報繳營業稅。但在「醫療行為」大帽子下，國內醫療院所可享有免營業稅的優惠，將造成政府稅費短收，值得商榷。

「以醫材養醫」之弊：台灣已邁向高齡化社會，坊間盛傳有「以藥養醫」、「以檢查養醫」之惡風。而未來無論是健保或長照體系，相關輔具需求越來越高，恐形成「以醫材養醫」之弊病。

建立健全基層醫療網：在健全基層醫療網體系下，其他職類醫事人員獨立經營之醫事機構，如物理治療所、居家護理所等，因其多為執行醫療輔助行為，基於業務之必要自可供應業務相關之醫療器材；然而，修法如未排除「醫療院所」，則其居於醫療行為的發動者，幾乎不可能將可從醫材所獲之利益下放至其他醫事機構，對於其他醫事職類人員將形同具文，更與政府扶植產業發展之立法本旨背道而馳，最後受害最深的將是民眾的就醫權益與醫療品質。

（作者為台灣醫療品質促進聯盟秘書長）

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