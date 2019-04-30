自由廣場》蔡英文被蒙蔽了！

總統反核 政府擁核

◎ 潘翰疆

清華大學教授葉宗洸發表「總統沒權把教科書當反核一言堂」一文，誤解甚至扭曲原意。事實上，環保團體在地球日與蔡英文總統會談中，一個字都沒有說要在教科書置入反核，而是認為環境教育應傳達真相，尤其政府的補助不應該排斥《環境基本法》明定的「非核家園」，反倒補助擁核團體。至於自然和社會教科書中的能源教育，我們尊重教師的專業，應該方便教師掌握充分的資訊，了解國內外最新的發展趨勢。

台灣環保聯盟去年的非核家園全台宣講活動，向教育申請經費補助，被以「不補助反核教育」打回票；另詢問播放環保記錄片可能性，承辦人也說記錄片內容只要有反核即不可行。

反觀擁核團體，卻能從政府獲得豐沛的經費補助，形成資源上的不對等。黃國昌立委去年就質詢原能會，發包六千多萬元給清華大學核電學者，內容卻涉及抄襲。前立委高志鵬也連著數年提案全數刪除台電的核能宣傳預算，因其費用數倍於再生能源的宣傳費用。民進黨執政三、四年來，政府機關和國營事業還依然沿襲舊習宣傳或置入核電，總統蔡英文顯然完全被蒙在鼓裡。

去年的公投結果，其實是在資訊不對稱的情況下進行的。台綜院在今年三月11日發布的民調顯示，有近六成民眾仍認為台灣主要能源是核能，但實際上目前核電的裝置容量占比僅8%，去年的發電量佔比則約一成，遠低於燃煤和天然氣的各四成。另一方面，再生能源目前裝置容量已達12%、去年發電量佔比5%，已不容小覷。

四月24日氣溫和用電量都創下今年新高，中午尖峰太陽能發電量達近1800MW，相當一座核電廠的量。大範圍氣象的預測已很成熟，分散設置的太陽能整體發電量的估算並不難，再生能源並非擁核方所強調「不穩定」的刻板印象，反而是宣稱供電很穩定的核電，核三廠一號機臨時發生故障檢修，白天的時候所有綠能的發電量超過核能。

這些原始資訊都即時公布在台電官網的「今日電力資訊」，這些數字的整理和計算，都可以可以融入自然與生活領域和社會領域，這樣實際生活中的數學，讓課堂不再過於抽象。

四月26日就是車諾堡核災33周年紀念日，諾貝爾文學獎得主諾北斯維拉娜．亞歷塞維奇(Svetlana Alexievich)，其《車諾比的聲音》就寫出當地受災民眾的心聲，是非常好的語言課程教材。

支持和反對核電的雙方，各有兩項公投提案將在明年，只要資訊公開透明，民眾有正確認知，我們有信心全民會做出正確的決定。

（作者為台灣環境保護聯盟副秘書長）

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