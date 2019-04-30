自由廣場》請16名藍委去香港排隊看病

▲香港專科門診輪候時間。

你們的人道，我們的醫療崩壞？

◎ 吳哲文

上週黃昭順等十六名國民黨立委提案聲稱「中國籍移民因婚姻或歷史等因素來台，因為身處異鄉，隨年紀漸長、患疾在身...亟需中國雙親或子女來台照料」，要求修改兩岸人民關係條例第十六條、使符合長照法第三條第一至三款要件的中配家屬都能來台申請居留。雖然本案已因社會譁然而遭主動撤案，但其中仍有幾點值得商榷：

其一，提案說明第一點「陸籍移民因大陸地區一胎化政策之施行…」，中國一九七九年起推行的一胎化政策與台灣何干？台灣有誰當初強逼中國一定要施行嗎？其當初決定實施包含一胎化在內的計畫生育政策，係以計畫經濟為出發點、國家可以命令婦女自我控制生育子女數，以控制人口成長速度，基於責任政治的原理，該政策所造成的各種弊害，理應由該國政府自行解決，但這些提案者卻彷彿他們是中國全國人大的台灣省代表、而非中華民國立委似的，基於其各種政治算計與傳聞中某些提案者的家族事業關係，而亟欲運用台灣醫療資源，為中國分擔激增的老年長照需求兼從中牟利？

其二，領銜提案的立委黃昭順於撤案後尚在其臉書專頁故作無辜地表示提案都是為了人道關懷，是說共產中國本身就是個巨大的人道悲劇，先不論黃委員有沒有關心過該國過去所發生的、或現在正在發生的人道災難，不妨看看香港的慘況。

港府手握數千億港幣財政盈餘，公共醫療支出卻一度不增反減，甚至有十二年未曾興建大型公立醫院，醫護人力也相當吃緊。一九九七年後港府每天開放一百五十名中國人持單程證來港居留，間接增加人口基數，導致香港公共醫療體系崩壞。以港府發布的二○一八年全年專科門診穩定新症輪候時間為例（見附圖，或參考https://www.bowtie.com.hk/blog/zh/公立醫院-輪候時間-手術排期-專科門診/），除了港島及九龍的兒科候診時間中位數在十週上下徘徊，其他專科的候診時間中位數普遍都在二十多週以上，甚至最長候診時間可達一百週以上（港島及九龍骨科）。請問黃委員，您為了成就您口中的人道，想讓台灣醫療也遭逢類似的災難嗎？

選舉將近，還能自由投票的台灣人請務必記得以下這十六名國民黨立委的名字：黃昭順、顏寬恒、王育敏、孔文吉、柯呈枋、林奕華、曾銘宗、林德福、簡東明、徐志榮、馬文君、賴士葆、林麗蟬、林為洲、沈智慧、柯志恩，這些立委已經有一種「明年將全面執政，一定要徹底推行與中國接軌的各種政策」的心態，所以才會肆無忌憚的推出如本案或自經區等各種前置作業式的修法提案。為了台灣能夠繼續保住現有的生活方式、免於遭到兩個中國的再次殖民，請在明年選舉做出正確的選擇！

（作者任職文化產業，新北市民）

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