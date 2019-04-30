自由廣場》郭台銘很會講笑話 — 見笑的話

◎ 徐立德

郭台銘提出的「國防靠和平」被人罵到臭頭，他又提出自己的國防新見解，認為「為什麼中國人要打中國人」，他這句話與中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》四十週年談話提及的「中國人不打中國人」隔海呼應，被外界批評為本世紀最大的笑話！

兩岸本來就不需要用武力來解決未來的問題，和平是大家所期待的，但是和平不是我們單方面期盼就可以達成。翻開歷史清楚的告訴我們，中共所說的「中國人不打中國人」，實際上就是「赤裸裸的謊言」。

「中國人不打中國人」這句口號，在習近平之前也有人說過，這是在國共第一次內戰時，毛澤東提出的口號。當時共產黨快要被國民黨徹底剿滅了，於是大喊「中國人不打中國人」，承諾共同抗日、停止內戰，結果抗日戰爭一結束，中共便大打出手，推翻了國民黨政權。

前中國國家主席江澤民於民國八十四年一月三十日提出「江八點」，再度提出「中國人不打中國人」，這樣拙劣粗糙的口號，在資訊發達的今天怎麼還說得出口？居然還以為可以打動台灣的人心？

習近平說「中國人不打中國人」，有可能嗎？回顧過去大陸的歷史，不管是文化大革命、六四天安門事件、西藏獨立運動，到近期的老兵維權運動、新疆獨立運動，都被中共當局血腥鎮壓，中國人不但打中國人，還打得特別狠、特別兇，往死裡打！

下次如果有人再說「中國人不打中國人」的時候，我們可以這樣回答︰「中共這樣的承諾誰相信！」

（作者為資深媒體人，台北市民）

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