自由廣場》中國（國民黨）的初選？

◎ 范盛保

從去年高雄市長選舉以來，中國介入台灣選舉的痕跡令人詫異。台灣的紅色媒體一直在鋪陳一個梗，先把韓國瑜造就成神，打造成「神愛世人」、「世人愛神」的氛圍，當神登上了高雄市長寶座，紅色媒體在中國的指使下，想把神送入總統府。

當郭台銘宣布競選總統時，韓國瑜從神壇跌下來，中國已經不再支持他了。除了這個人是個草包外，最重要的是這個人的不確定性太高，中國無法掌控。中國媒體日昨說「中國官方與韓國瑜的蜜月期可能就此戛然而止」。韓國瑜的網路聲量在少了中國的加持後急速下降，郭台銘的出現，佐證了韓國瑜只能夠回高雄繼續蓋他的愛情摩天輪。接下來，紅色媒體會慢慢地塑造郭台銘的形象，讓郭台銘贏得國民黨總統初選寶座。

紅色媒體敢不聽話嗎？當然不敢。資產都壓在中國了，叫你跪下來舔你就必須跪下來而且趴著舔。郭台銘闖蕩江湖四十年，台灣剛好在拚經濟，賣水果的韓國瑜怎麼能比得上賣科技的郭台銘？韓國瑜注定出局。要找哪個副手平衡一下呢？看來看去，卡韓的吳敦義已被罵翻，朱立倫沒啥實力，而把韓國瑜拱上高雄寶座的王金平是最適當人選，因為副總統只是一個空殼子。

這個局已經定案，要判斷這個局，就要觀察紅色媒體的走向。紅色媒體說捧的人就是中國要的人。中國要的人，「中國」國民黨只能接受。整個「中國」「國民黨」的總統初選，原來不是「國民黨」的初選，而是「中國」的初選！

（作者為澳洲昆士蘭大學政治學暨國際關係博士，現任教職）

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