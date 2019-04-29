自由廣場》從四千萬到千億

宮鬥連環爆，韓總有事嗎？

◎ 陳止戈

向來霸氣凌人的郭台銘，自從宣布參與國民黨總統候選人初選以來，頓成媒體焦點，從他的起手式看來，後勢不容小覷，這或許與他的財勢猶勝孟嘗君，門下不乏奇謀異士有關。

本來嘛，以郭董長期塑造「疼某大丈夫」的形象來看，說曾馨瑩膽敢負氣離家出走，干預軍國大事，恐怕沒幾個人會相信，所以郭董當了三天奶爸之說，「討拍」的成分居多。末了神來一筆的「後宮干政」之說，卻比較像是別有用心的指桑罵槐。

果不其然，郭董為其「性別歧視」發言輕描淡寫道歉之後，表面上看已船過水無痕，但韓國瑜陣營卻已火燒連環船，氣急敗壞。

先是蔡正元爆出四千萬政治獻金，韓國瑜愈說愈玄，以至於有人放話，三十日的「吳韓會」，可能是吳敦義擺下的鴻門宴，這惹得吳主席老大不高興。

偏在這節骨眼上，又爆出掌握千億土地開發利益的「高雄港土地開發公司」新任董事長程建騰，原來是夫人李佳芬的司機；然後前立委賴坤成加碼爆料，韓國瑜在北農時就破格任用程，連升九級，更加深了裙帶用人的印象。韓國瑜說是用他的「抗壓性」比較高，這是把人民當白痴在哄的話。

韓國瑜從參選高雄市長以來，夫人李佳芬和女兒韓冰就形影不離。就職以後，李佳芬更以「第一夫人」姿態周旋於各種場合，大量參與公眾事務而引人側目。稍早之前即曾傳出「面試」教育局長的風波，韓國瑜出訪星、馬、港、澳、中國和美國行程，她也沒有一刻脫隊，我不記得有哪一位縣市長的公務行程，必須和老婆如此如膠似漆的。

李佳芬更常扮演體制外市長發言人的角色。比如說，郭台銘「突襲」參選以後，她說了一句「（被）背後開槍感覺很不好」，在藍營裡捲起了內鬥的千堆雪，國民黨的宮鬥文化再次曝光於世人眼前。

郭台銘的「後宮干政」，不經意地洩漏了帝王心態，韓國瑜刻意塑造的礦泉水加滷肉飯的平民形象，最近也面臨了「四千萬元」嚴酷的挑戰。

政治人物的另一半，拿捏得當是加分，若稍有踰越，「佳芬」也會變成「減分」，歷史教訓不勝枚舉。郭董與韓總一旦「黃袍加身」成真，曾馨瑩與李佳芬，誰與「後宮干政」的距離比較近呢？

（作者為業餘投資人，新北市民）

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