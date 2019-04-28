自由廣場》這些人都是國民黨「被動參選者」

◎ 程仁宏

國民黨中常會決議，針對二○二○總統提名，所有主動、被動參選者都納入初選機制。各界解讀是為韓國瑜市長解套，但是表面是解套，卻引申出更多的問題，國民黨的決議中「所有主動參選者納入初選」是沒有問題的，但是「所有被動參選者，都納入初選」是有很大問題，目前已知韓國瑜市長將納入民調，但是其他被動參選者還有那些人？「被動參選者」的定義為何？如何知道其內心有意參選但是口難開的參選者？難道想等媽祖再託夢告知？

韓國瑜市長已經多次表態對二○二○年總統參選的態度，在結束訪美行程返國時，再次重申「二○二○不在我的規劃之中」；近日又在發表的五點聲明中表達「對於國民黨二○二○年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，表明「對中華民國的發展及守護，我願意負起責任」。參選態度有如「猶抱琵琶半遮面」，如今國民黨決定將其納入初選民調；反觀國民黨現任主席吳敦義，在四月十日公開表示沒有意願選總統。但是其政治歷練完整、長期經營人脈，各界早推測應該會出馬角逐總統，尤其目前擔任黨主席，為黨每個月籌措資金，並帶領黨在一一二四大選中勝出，沒有大功勞也有大苦勞，難道吳主席不是「被動參選者」嗎？

前總統馬英九在下鄉行程及新書發表會上，有不少民眾叫他再選總統。又如前行政院長陳冲是財經專家，目前國內最重要的議題就是拚經濟；而非國民黨員的前行政院長張善政，任內深獲好評。事實上，仍有許多優秀人才，國民黨如何將優秀的「被動參選者」都挑選出來，都納入民調，是國民黨開大門走大路的重要關鍵。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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