自由廣場》建立「縣市層級」教評會

◎ 陳添丁

鑒於司法體系封閉，為提供多元觀點，邇來立法委員提案修正法官評鑑委員會之組成，期透過增聘外部社會公正人士，導入多元化及異質化，此舉卻引發基層法官及檢察官的反彈。顯見無論何種改革，深水區總為握有生殺大權的委員會組成爭論不休，立法者需在專業化及多元化天平兩端做一抉擇。

同理，下週立法院將排審教師法，可預見學校「教評會之組成方式」將是戰場之一。筆者日前投書媒體，析論行政院版本設計之教評會，旋獲教師留言「除考慮修改比例，為何不修改方式。畢竟除非事證明確，否則多數教師不願意當壞人…教師的專業應聚焦在學生學習，而非處理行政流程，當大家法令知識不足時，就會出現事不關己…」，按此可知，現狀不適任教師之難處理，不全因師師相護，而是要將此涉及工作權剝奪的責任交由以教學為專業的教師承擔，實有難為之處。修改條文建議可增聘校外學者專家協助審議，倘教師仍有擔心行政權獨大之疑慮，配套措施則建議可由教育部以建立人才庫方式限制校長選用，某種程度上應可化解擔憂。

此外具體建議：

一、除人才庫建置外，教育及文化委員會立委業已梳理出四類不適任教師態樣︰涉性平案件、身心傷害、教學不力及其他。針對不同型態，可再思量各類教評會組成之可能，以符任務需要。

二、或可比照教師甄試或介聘，由教評會權力讓渡給縣市層級專審會或教評會，處理不適任教師審議，畢竟縣市掌有行政資源，足以從調查、輔導乃至審議系統性處理，不失為一可行策略。

教師法審議在即，難得立法院已有共識，現階段僅集中處理不適任教師條文，又法定會期將屆，盼社會各界此刻能共同關心修法進度，如台劇「我們與惡的距離」所言，讓希望真的在雲後面！

（作者為教育部國會聯絡人）

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