自由廣場》四千萬元，蔡吳韓誰說謊？

◎ 陳和文

蔡正元爆料，稱吳敦義去年募款四千萬元，給競選高雄市長的韓國瑜當競選經費。雖沒有提出明確的證據以實其說，但從吳的回應，似已證實有人捐款。韓強烈否認收到「這筆錢」，是數目不符？或完全沒有收到經由吳號召的企業家的捐款？不得而知，但三人之中，顯然有人在說謊！

筆者認為，「四千萬元」政治募款，不能各說各話、不清不楚、含混其詞。除了蔡正元，一個是國民黨主席，一個是國民黨紅人，也可能成為總統候選人，都應該說清楚、講明白，甚至公開對質來釐清事實真相。若經查證屬實，真的是偷偷摸摸的湊錢，偷偷摸摸的收錢，這個主席和市長將來是否會變本加厲，就令人質疑。

其次，如果「這筆錢」沒有申報，恐有隱瞞政治捐款之虞，主管機關及檢調單位有必要主動進行調查，若違反規定，即應處罰，若沒有不法情事，則應還「當事人」清白。

（作者從事公職，新北市民）

萬不可不了了之

◎ 徐嘉欣

前立委蔡正元在臉書上說在高雄市長選舉期間，吳敦義主席以個人的名義，向各界募款四千萬交給韓國瑜當作競選經費，對於此事，韓國瑜嚴正否認，並且說了重話，如果他有拿這四千萬，馬上辭掉高雄市長的職務。

聽到蔡正元的這番言論，大家可能都同筆者一樣頗為震驚，想想看，在選舉期間打著「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」口號，號稱沒錢、沒人、沒資源的韓市長，當初這樣的說辭，不知打動了多少市民的心，很多人也都為此慷慨解囊。若蔡正元所言屬實，那麼彼時因為這些口號而挺韓國瑜的人，情何以堪？然而若不是事實，何以蔡正元會口出此言？實在啟人疑竇。

政治人物首重誠信，不管是號稱已退休的蔡正元，或是現任市長都是如此，兩方一定有一人在說謊，若是彼此認知有落差，那也請說清楚、講明白，市民有知的權利。希望媒體能秉持查到底的精神，萬不可讓這件事不了了之。若是屬實，筆者相信韓市長必會遵守諾言辭去市長職務，只不過屆時受傷最重的莫過於挺他的忠實粉絲了。

（作者從事教職，高雄市民）

雙瑜︰四千萬VS.興票案

◎ 劉瑩

蔡正元爆料，指去年吳敦義籌了四千萬給韓國瑜選舉。這讓韓國瑜動怒發誓，如果吳敦義有拿四千萬給他，他就辭掉高雄市長。

昨天蔡正元又繼續說明，稱當時確實有許多企業家在吳敦義號召下，一起湊出來四千萬幫忙韓；而吳敦義這廂也含蓄承認，自己的確有要求一些當地的企業朋友捐款給韓，不過並未經手，不是他直接給韓的。

這讓人想到當年興票案的五棟豪宅，兩千年總統大選期間，蘇志誠爆料宋楚瑜在夏威夷有豪宅，宋當時也是宣稱：他如在夏威夷有豪宅就退選，十分悲壯。結果後來發現，五棟豪宅還是有的，只是不在夏威夷，在加州，所以跟當時說的「夏威夷豪宅」不符，當然也就不用退選。只是這種文字狡辯仍舊無法說服大部分的人，讓宋楚瑜人格受質疑，聲勢大大受挫。

「如果吳敦義有拿四千萬給韓，就辭掉高雄市長」，這句話的狡辯方法，就是如果不是吳敦義直接拿給韓，是間接幫忙，那麼直接變間接，就像夏威夷變加州，條件不符，所以不用辭職或退選。只是到底拿了多少錢，向誰拿的錢，從一百五十萬到四千萬，自己人或過去的自己人一直爆料韓的錢事，韓國瑜卻像擠牙膏一樣，擠到哪說到哪，一直處於被動挨打局面；看來媒體造神造出來的這股韓流，即將提早結束了。 （作者為醫師，台北市民）

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