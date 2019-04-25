社論》一場對抗統派的台灣保衛戰

去年底九合一選舉，本土陣營遭逢重大挫敗，威權時期的老舊勢力及意識形態大舉復辟，但是跟兩蔣堅守的反共立場與「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」家訓不同，此次舊朝殘餘與藍營新貴結合出擊，不只是對抗本土勢力與民主化理念，更大的特色是這些自稱蔣家信徒者竟然背離兩蔣遺訓，公然捧中、親中，視中國為祖國，並向中國跪拜乞憐，醜態畢露。若是國人失去應有的警惕，將此種背叛台灣的行徑當成選舉常態，則台灣可能被敵人藉民主手段顛覆，恐將淪入驚恐的暗夜。

統派政客學者為了提供中國併吞台灣的合理性，極力貶抑台灣的一切，主要的批評點在於︰一，否定台灣的主權；二，貶低台灣經濟；三，醜化台灣民主；四，詆毀台灣的國防。主權、經濟、民主與國防是台灣生存的重要支撐，一旦支柱崩塌，國家大廈便將傾倒，乃致無力抗拒併吞，淪入中國之魔掌。而今日台灣之種種面相，雖然面臨經濟發展之瓶頸，民主之多元失序，看似混亂無序，成長停滯。其實，若對照日本的失落三十年，其強大競爭力與內部穩定，依然可以維繫著一個大國、富國之門面與格局；則台灣，這個曾經締造經濟奇蹟與民主改革之小而美國家，縱然當前成長稍嫌缺乏勁道，但民主運作充滿活力，在全球產業供應鏈及國際地緣政治上仍佔有不可或缺的角色。

在主權方面，統派人士否定台灣獨立現狀，原係採取遮遮掩掩之所謂「一中各表」的九二共識。但是，當習近平否定「各表」，並頒佈一國兩制台灣方案聖旨後，統派政客媒體皆不敢對「各表噤語令」稍置一詞，至今無人挺身批判習近平的霸權思維，維護台灣的主權與尊嚴。尤有甚者，統派團體邀請中國武統學者來台侵門踏戶，更有國會議員公然在立法院為中國嗆聲執政當局，憑什麼要中國放棄武力犯台，亦有人自甘成為魔鬼的辯士，將中國軍機逾越海峽中線的挑釁，視為行使自由航行權。此外，台灣向美國採購防衛性武器，被有意參選的郭姓企業界人士批評國防靠美國是靠不住的，美國人拿舊的武器騙我們，台灣不該跟美國買武器，並稱「這麼多年來，有哪個國家是國防靠美國，最後是安全脫身的？」而韓姓政治明星則醜化台灣軍隊沒有軍法，增加國防預算無濟於事，諷刺「太監即使穿上Armani西裝，還是太監」。這干人等，既否定主權，又看衰國防，其參選總統的意圖，難道是要把台灣奉送給對岸的共產黨？

再者，台灣民主改革的成就，被國際社會讚譽為成功的故事，可以做為威權的華人國家向民主轉型的參考典範。諷刺的是，這些擁有充分言論自由的統派，特別喜歡凸顯台灣民主之吵鬧混亂，嘲諷民主不能當飯吃，但對於習近平建構的數位專制體系對人民的全面監控，則視而不見、充耳不聞。至於貶低台灣經濟，渲染台灣人民生活之慘狀，統派親中人士則是無所不用其極，極盡誇大之能事。從「中國拚經濟、台灣搞文革」、「政治一百分、經濟零分」，一再將民主體制內的爭吵常態貼上意識形態掛帥的標籤，進而批評「台灣鬼混二十年」，統派名嘴甚至口出狂言：「台灣現在都是靠大陸在養，不能一天沒有大陸。」而郭董更怒批「民進黨的民主是衝向戰爭與貧窮的假民主」，更大言不慚說「台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京」。諷刺的是，造成台灣經濟低迷，工作機會與薪資停滯的癥結，正是這些統派政客商人主張產業西進，甚至身體力行將生產基地轉移到中國，為中國創造百萬就業機會，才導致台灣內部投資不足，經濟成長缺乏強勁動能。

換言之，台灣不該成為親中派看衰的對象，因為造成台灣低迷窘境的罪魁禍首，正是那些力主向中國傾斜的政客與商人。台灣面臨的最大危機，乃是批評、否定它的主權、民主、經濟與國防聲量最大的統派，不但享受了這些改革的成果，更利用民主所保障的各種自由製造輿論，企圖進行一場沒有槍聲的戰爭，摧毀吾人及世代子孫生存所繫的美麗之島，將之併入中國專制帝國的版圖。由此可知，明年總統大選絕非一場單純的政黨競逐，而是對抗統派、親中勢力的台灣保衛戰。

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