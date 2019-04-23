自由廣場》（北社評論）民主必考題 韓國瑜小勝郭台銘

◎ 黃帝穎

鴻海總裁郭台銘宣布參選中國國民黨總統初選後，高雄市長韓國瑜的支持者大表不滿，嗆聲「非韓不選」，甚至前往國民黨中央黨部抗議。當然，也有韓粉轉向支持郭台銘，因此退讚挺韓粉絲團。既然郭、韓都可能是國民黨的總統候選人，那麼總統選舉的必考題「民主」，將同時檢驗兩人過往的言行。

二○一四年五月，鴻海集團４Ｇ計畫傳因採購中國華為設備，事涉國家安全，遭馬政府ＮＣＣ「卡關」，但郭台銘竟怒嗆ＮＣＣ一週內給出答覆，否則將拒繳稅，更嗆「民主不能當飯吃」，讓時任行政院長江宜樺回應「不接受這樣的態度」。

郭台銘「享受民主又罵民主」的雙重標準，嚴重自我矛盾。因為，依據中國刑法「破壞社會主義市場經濟秩序罪」規定，以威脅方法抗稅者，處三年以上七年以下徒刑，因此中國各地均有主張抗稅者被逮捕判刑。簡單來說，郭台銘的拒絕繳稅言論，如果是在沒有民主的中國講，就不是「民主不能當飯吃」，而是直接吃牢飯。

慘痛的例子是，二○一一年十月，浙江湖州民眾不堪賦稅加重，發動抗稅活動，但中國政府認定抗稅違法，派出大量武警和特警逮捕主張抗稅的人民，並與民眾爆發衝突，目擊者指出抵抗者當場被擊斃，隨後封鎖消息。

郭台銘只敢在台灣嗆聲要「抗稅」，享受民主的「言論自由」保障，但同樣的事情如果發生在沒有民主的中國，政府不只可以逮捕郭董，甚至槍殺抗稅人民。郭董享受台灣民主制度保障的言論自由，卻說「民主不能當飯吃」，如果沒有台灣民主的保護，獨裁中國就可以讓揚言抗稅的郭董馬上沒飯吃，然後失去自由，甚至失去生命。可見郭台銘的民主素養與邏輯，完全不及格。

兩相比較，高雄市長韓國瑜雖然在選前講出「禁止意識形態上街」等民主不及格的言論，但韓上任後還是遵守憲法言論自由，未拒絕公民團體上街，讓「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」大遊行順利舉行，甚至敢對中國呼籲「上海、深圳可先實施民主」。

綜上，在民主必考題上，郭台銘與韓國瑜雖然都不及格，但對兩人在學習民主的觀察上，韓國瑜小勝郭台銘。

（作者為律師，北社副社長）

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