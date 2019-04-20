自由廣場》倡議醫療用大麻合法化

◎ 文毅

四月二十日是國際大麻日，在台灣的立法院前，有一群人為了倡議大麻的醫療合法化挺身而出，這是台灣歷史上首見因不滿毒品政策而上街遊行的活動。

近年來，大麻不僅在歐、美有合法開放的趨勢，去年至今，韓國、泰國及菲律賓也相繼開放大麻的醫療使用。而今年初，世界衛生組織也建議聯合國對大麻在毒品分類上進行降級。參照美國國家藥物濫用研究所的資料，大麻雖會對未發育完全的頭腦造成永久性傷害，但對成年人的健康危害性及成癮性皆低於菸、酒，理應不該被界定為毒品。

大麻對於許多罕病來講，其療效具有不可取代性（如帕金森氏症、妥瑞氏症及癲癇），也是提升重症病患及長照對象生活品質的良方，更遑論其應用於化療輔助醫療的效用。焦慮、憂鬱、社交恐懼、創傷後症候群等心理失衡的症狀，也能因大麻而有所改善。站在社會的角度來看，如此廣泛而全面的藥物卻因長期受污名化而被禁止，實非社稷之福；而對患者而言，不能合法取得自身所需的藥物，箇中痛苦外人難以想像。筆者呼籲，政府應盡速開放大麻醫療合法化，以保障患者人權、促進國民健康。

依美、加等國的現況來看，大麻合法化能使黑市大幅萎縮，降低其衍生的暴力犯罪。更重要的是，合法的市場能極有效地限制青少年取得大麻的途徑，保護青少年不因過早接觸大麻而造成腦部損傷。二○一八年，全球大麻產值約為一千五百億美元，其中非法交易佔多數，代表合法市場有巨大成長空間。台灣擁有傑出的農業、生技與醫療技術，若能搶佔先機，必能在全球市場中佔有一席之地。

（作者為生物系畢業，研習取得美國大麻證照）

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