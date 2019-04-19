自由廣場》臉書祖克柏推薦GDPR

建議：政府積極管理社交媒體、打假新聞

◎ 馮建三

臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），三月三十日假《華盛頓郵報》發表專文，語出驚人。假使他的四項主張落實，現在對「假新聞」的擔憂及其禍害，雖然不能完全解決，但應該可以舒緩。祖克柏說了什麼？他說的是真的嗎？

他開宗明義，表示網路媒體若要保有現在最好的服務，同時要將引發不滿的部分儘量移除，那麼，「我認為我們需要各國各級政府及規範機關，採取更為積極的角色。」特別是要在四個領域，優先採取作為。

政府首先要確保公眾免於受到有害內容的傷害（如日前紐西蘭白人至上恐怖份子的屠殺影音）；其次是要確保各種選舉不會受到假新聞的干擾，特別是透過社交媒體而造成假新聞的氾濫；第三是要讓各種平台用戶，可以將自己的資料在不同服務者之間自由移動；最後是確保用戶的隱私。祖克柏說，目前看來，假使各國能夠看齊歐盟去年五月開始採行的《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation, GDPR），應該會是良策。

何以近一兩年備受抨擊的臉書，會在這時候提出這些主張？原因可能正是臉書要藉此修補形象。第二個考慮也許是，臉書家大業大，承擔這些責任所需要額外聘用的以萬人計的人事及其他成本（比如，必須聘人另組委員會，除通過運算法自動排除之外，另得隨時以人力判定什麼是有害內容），完全無虞。但這些主張可以升高新業者入場與其競爭的成本，發揮阻卻作用，其他較小型的現存業者，估計將因無法承擔管制增加後的成本，可能就此消失。

所以，祖克柏是為公共利益，還是為自己的利益，或是兩者兼顧而提案？在不同國家，可能會提出不同的檢測標準。在英國，就有隱私及資料保護官指出，假使臉書放棄上訴，接受其先前已經裁定的五十萬英鎊罰鍰，那麼，也許祖克柏是為了公益。

在台灣，臉書爭取公信的方式，不僅是偶爾贊助研究，而是固定提供合理經費贊助事實查核，並且如同在若干國家，臉書也另提穩定資金，回饋新聞編採。若要取信全球，那麼祖克柏還可以宣布，願意如同所有傳統媒體，規範報章雜誌廣電影視的內容準則，臉書同樣願意承擔；萬一這個要求過了頭，臉書不妨說明過頭的原因。

（作者為政治大學新聞系教授）

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