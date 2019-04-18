自由廣場》大學招生挨罵 三個原因

◎ 郭素真

關於今年大學入學的招生，貴報刊登張教授和謝理事長投書，個別提出了他們的觀點，我是明年的考生家長，我想從另一個角度提出我的看法。

這個複雜的大學入學方式：繁星推薦申請入學指考分發等，背後有一套偉大的教育理想，要照顧弱勢、要均衡城鄉、要多元適性⋯。各式各樣美其名的理念規劃，施行起來卻一片罵名，基本上是因為背離了以下三點原則：

一、招生制度失去鑑別度和公平性：學測成績同分者爆滿，造成鑑別度不足。許多校系只憑書面審查，自由心證人為因素增加，公平性也喪失。繁星擅自增額，壓縮指考名額，更是不當。

二、以大學端的利益為優先，漠視學生的權益：大學端為了搶好學生，設計在三下申請入學，面試時間故意衝堂，故意圈選級分（級分太高反而不被錄取，因為他們認為你不會來讀）。整個高三下學期，所有高中師生的教學處在混亂之中，家長學生老師都苦不堪言。

三、制度的設計過於複雜：我們這套入學制度，如果是一個商品，這麼複雜難懂，這麼窒礙繁瑣，早就要下架回收。簡單易行化繁為簡，一定要是施行的最高準則。

招聯會賀陳校長若有心傾聽民意，只要以這三點為基礎，作出改變，相信就可以得到社會大眾的認同。

（作者為家庭主婦，台南市民）

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