自由廣場》評馬雲與中國年輕人對槓

◎ 陳止戈

馬雲是中國的經營之神，他講的話，很多年輕人把它當聖經。他最近又出來佈道，宣講「福音996章」，但這一回年輕人聽不進去了，數名電腦工程師發起「996.ICU」活動，抵制馬教主鼓吹的「996工作制」，獲得大量網民響應。

什麼是「996工作制」？就是朝九晚九，每週上班六天，工作七十二小時，簡直成了血汗勞工。中國過去靠億萬農民工廉價勞動力成就世界工廠，現在工資拉高了，環保、稅費成本節節上升，製造業的好日子已經一去不返，近些年紅色資本家不是靠炒房炒地，就是靠數位電商暴富，馬雲（阿里巴巴）、馬化騰（騰訊）、劉強東（京東）都是。

這些巨獸其實是靠數以萬計的工程師沒日沒夜的賣腦力、賣肝換來的，如今這些白領終於意識到光鮮亮麗的外表，不過就是國王的新衣，於是他們發起抵制，長期「被996」下來，遲早要送進加護病房（ICU）。

馬雲於是出面開示這些年輕人，說「能做996是巨大的福氣」、「你不付出超越別人的努力和時間，怎麼能夠實現你想要的成功？」意思就是要年輕人認命吧。

但儘管有些人幻想可以成為馬雲2.0而願意做牛做馬，恐怕也時不我予了，為了撐住房產大泡沫，年輕人都成了房奴，購買力大幅下降，自從貿易戰開打以來，當紅的電商和共享經濟首當其衝，紛紛大舉裁員求生存，互聯網龍頭「百度」開第一槍，去年底以來，阿里、京東、騰訊、網易、華為、滴滴、知乎等新經濟都上了裁員、減招的榜單，二○一八上半年企業倒閉五百萬家，專家示警，這波大裁員潮，還只是個開始而已，難怪共青團中央急匆匆的號召千萬知青下鄉創業。

城市都混不下去了，鄉下能創什麼業？為了彌平財政缺口，中國的二線城市正在展開一波搶人口的大戰，手段就是降低城市戶口落戶門檻（中國是嚴格限制遷徙自由的國家），希望這些人來撐房產。

人口紅利不再，中國經濟靠什麼？馬雲的召喚，年輕人信嗎？

（作者為業餘投資人，新北市民）

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