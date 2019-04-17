自由廣場》為什麼我不想做計程車司機？

◎ 李威爾

自從組織自救會以來，我最常被媒體朋友問的問題就是「你為什麼不當計程車司機？」交通部的長官們，面對各界批評趕走UBER，讓平台代僱駕駛生計無著時，也回答「平台代僱駕駛不會沒工作，他們都可以改做多元計程車司機啊！」

對於理應掌握產業脈動的長官這樣回答，我感到無奈又悲哀。這也暴露出他們根本不了解，為什麼叫透過科技的進步，才是運輸業必然的的未來！

如果，我們的政府官員不了解產業現況，不願站在產業的未來著想，總是在舊有框架下思考、被傳統產業綁架，做出扭曲決策的結果，我們就不驚訝，甚至也不抱期待。但這次修法，是我人生第一次感受到，原來政府離我這麼近，原來欺壓我們市井小民的竟是自己的政府！我想說明，為什麼政府幫我們安排的出路，根本不是出路！為什麼我們絕大部分的平台代僱駕駛，都不想去做計程車司機！

我原本在外商做業務主管，負責百貨公司通路。我業績很好，一個月有10到12萬的收入，但壓力大、身體出了問題，我決定轉業。2016年，UBER剛進台灣，朋友介紹我去開車，才開啟了我從沒想過的駕駛人生（一開始是兼職在開車）。第一次上線才10分鐘，UBER就叫我到附近的美國學校去載客，人生跑車的第一組客人是四個美國學校的學生，我覺得不用花精神去找客戶，有平台幫我行銷，找好客人，算好車資。我只要專心開車、服務乘客，跟我原本的主管工作比較起來，真是太輕鬆了。2017年四月，當交通部允許UBER和租賃車行合作時，我和太太商量，決定轉全職平台代僱駕駛。

交通部要平台駕駛轉去開多元計程車，現在，我來告訴各位大官們，為什麼這種說法根本不負責任。

「多元化計程車」是東施效顰的網路叫車平台：2016年政府為了讓 Uber 就範，推出了「多元化計程車」方案，但兩年過去了，多元化計程車全台不過一千多司機，成效如何大家心知肚明。為什麼多元化計程車從原本政府期待的「台版 Uber」變成「Loser」呢？

如果我加入台灣的大車隊們，轉開多元化計程車，請問大車隊們有Uber厲害的彈性計價、調度供需機制嗎？多元化計程車「號稱」鬆綁費率，但法律上規定行程一樣得要「跳錶」再手動用倍率計價，這是哪門子彈性？哪裡足以應付市場上的供需？

再來，現在計程車法規也規定駕駛一次只能接受一家車隊派遣，也就是說，我未來再也不能像現在一樣，有時候用Uber，有時候用叫車吧、JoinMe，誰有案子就用誰。我有在跑多元的朋友告訴我，他們多元的乘客幾乎都是車隊派給他們的，APP上配到叫車的量非常非常的少，反而是車隊另想辦法把叫長途的客戶派給多元計程車，引發小黃司機向車隊抗議，還上新聞！我要的是能不斷透過行銷，幫我們司機增加客人的平台，而不是只會招攬司機卻不做招攬客人的假平台。

更何況，政府所謂「轉做」多元計程車司機，是強迫我們這些代僱駕駛，向囤積計程車牌的計程車公司和車隊「老闆」們去「買車牌」來「變成」計程車！各位大官們不會不知道，現在一塊車牌已經坐地起價到15萬-20萬以上了吧？各位大官們不會不知道，囤積的車牌本來賣不出去，現在因為政府修法扼殺資訊平台和租賃業合作，又變回「熱賣商品」甚至車牌價格水漲船高了吧？

假使一萬多名代僱駕駛全數轉多元計程車，試問小黃司機的市場競爭真的會降低嗎？小黃司機生計真的能改善？還是只是多增加一萬多名駕駛給計程車車行、車隊綁死，讓老闆荷包增添更多行費、賣車牌費、入隊費？政府這樣逼著我們變成計程車，是在幫助和我們一樣同為勞動工作者的小黃司機們，還是在幫坐公司吹冷氣的車行車隊大老闆們？

網路叫車平台善用大數據、派案公平、保障司機與乘客：UBER在全球掀起運輸業的革新，平台科技優勢不在話下，在台灣有300萬用戶，而叫車吧短短兩年間，在大台北地區累積近廿萬用戶。這些叫車平台掌握了即時的乘車需求，運用APP引導駕駛前往高需求區，並且有效媒合鄰近或是順路的乘客，讓我們駕駛在車上客人還沒下車前，就已經配對到下一個乘客。

反觀台灣的計程車隊，無論有沒有研發平台，叫車還是以人工派遣為主，就算有了叫車APP，客人也還是得用搶的，關係好的才有好趟。我敢說，平台的技術優勢如果能夠運用在小黃上，一定可以讓運將大哥空車時數大幅減低。

部份計程車團體説UBER抽成高、平台代僱駕駛被壓榨，為何不反過來思考，計程車車隊抽成雖較低，還有一堆政府補助的優惠和稅率減免，為什麼還是賺不到錢？少了競爭，真得能夠為駕駛人創造更高的收益嗎？大家為何寧可接受平台較高的抽成，也不去開計程車？

利用科技平台，我只需要做好一件事，就是開車，服務乘客。除了車資抽成，沒有其他的費用，我不用去計算刷卡抽成、不用計算趟次抽成、我不需要邊開車邊找客人、不用巴結車隊、不用搶地盤、更不用計較長短程，科技網路公平決定一切；客人上車費用已訂，即使衛星導航繞了遠路，客人也不用擔心司機繞路多收費。

我們也希望台灣的大車隊們爭氣，改善平台技術，而不是一直靠著綁架小黃司機，遊說政府幫他們排除競爭！如果善用科技，計程車司機也可以有更多機會，傳統產業如果能與好的技術結合並不必然是弱勢。

為什麼我不想做計程車司機？因為我不想被車隊綁架、不想被政府綁架，更不想被傳統產業綁架！我誠摯呼籲政府也不要被車隊、被舊思維綁架，應該修法融合網路產生的業態模糊，讓網路預約用車獨立被規管，增加「網約多元小客車」，而不是強迫我們去當計程車司機！

5G、AI、物聯網時代來臨，台灣民眾值得更多樣的乘車選擇，駕駛人也值得更好的派遣服務。希望政府能站在更高的高度上，讓台灣的運輸業有真正的向上提昇，讓租賃業車行平台代僱駕駛、小黃司機都能更有效率的工作、賺錢，若是每到選舉就被選票綁架，作為人民，如何能期盼更前瞻的政策、更好的未來？政府不思開放，一昧守舊想要掐死資訊平台、租賃車業及代僱駕駛們，「無人車」時代就要來了，請問到時候要掐死誰？自己嗎？？

（作者為「網路叫車平台代僱駕駛自救會」發言人）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/