自由廣場》又老、又窮、又笨？

◎ 林尚榮

股神巴菲特愛用「股東權益報酬率」（ＲＯＥ）來衡量一家企業賺錢（運用自有資金）的效率，它的算法很簡單，就是扣除利息、所得稅後的淨利除以股東權益。

Ｆ公司一九九八年的ＲＯＥ高達三十八．七％，在二○○八年金融風暴之前，也有二字頭不錯的成績，之後在十四％左右停滯多年，近四年則逐年下滑到去年的新低十．四％，若非減資兩成，恐怕就是個位數了。

若只看淨利，Ｆ公司在二○一五年創下新高後，也是逐年衰退。對照Ｔ公司，去年ＲＯＥ達二十一．九％，是Ｆ的兩倍多；獲利還持續創新高，是Ｆ的二．七倍。據此，我們能說Ｆ公司競爭力每況愈下，經營者在混嗎？

單憑一二指標，實難論斷一家公司。更大的組織，亦然。用「人均ＧＤＰ」及「薪資實質成長率」來痛批「三個台大法律系的總統幹完，台灣經濟和競爭力基本上已經殘廢」是否荒謬？Ｆ公司可以給答案；這是你我都認識的企業，很多人期望其創辦人出來選總統！

談到「人均ＧＤＰ」比較，一般會拿「購買力平價」（Purchasing Power Parity, PPP）並論，這是考慮各國物價因素，經由購買力平價調整，比傳統依匯率折算美元的方式更為客觀。這一指標，台灣高於韓國，這也是聯合國三月公布的「世界幸福指數報告」上，遠優於韓國的原因之一。另，新加坡、港澳是城市（國家），以人均來算ＧＤＰ，相對佔了優勢，全球前十名，除了美國、澳洲外都是小國。拿台灣類比並無多大意義，因為德、英、法、日也都比不上港澳。

至於薪資實質成長率大幅低於勞動生產力、青年低薪，在金融風暴後已是多數國家普遍面臨的問題，韓國甚至有所謂的五拋世代（拋婚姻、拋子女、拋父母、人際關係、購房等），這也是自由資本主義經濟的挑戰；分配問題，不是拚經濟不力（包含青年自己是否努力）的問題。

一九五一年至一九八八年間，台灣年均經濟成長率達到九．六％，一九八八年至二○○八年間為六．一％，隨著產業轉型，對環境、勞工等的重視逐漸趨緩，中國大陸也正歷經這樣的過程。

世界經濟論壇（ＷＥＦ）二○○五年的全球競爭力報告，使用「成長率競爭」指數，高成長階段台灣排名第五，隔年改用「全球競爭力」指數，台灣落到第十三。陳水扁任內，以十四名交棒給馬英九，任內成績最好是十二，最差十七，以十五名交棒。小英這三年是十四、十五、十三名，二○一八年是五年來最好的成績，特別在「創新能力」項目中，僅次於德國、美國、瑞士；總體經濟穩定（通膨率及政府債務佔ＧＤＰ比率之變動表現）名列前茅。

長遠來看，沒有一個總統在混，經濟官僚、企業界（才是主軸）都不含糊，差別只在政治理念與兩岸關係的定位。政治人物先扭曲台灣的經濟和競爭力，再聲稱自己多能拚經濟，而不碰觸敏感的分配（真正問題點）相關議題（年金改革、基本工資、稅制等），如果這樣還能被認同，那台灣恐怕是「又笨」了。

（作者為上市公司主管）

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