自由廣場》《我們與惡的距離》談大腦生病

◎ 陳柄辰

公視戲劇《我們與惡的距離》在台灣颳起一陣旋風。美國知名影評網站IMDb更以高達九．六分的觀眾評分推薦來肯定。這部劇以社會寫實、生活日常的角度切入，深入刻劃台灣社會長久以來避諱、畏懼的心理健康議題。

罹病與沒罹病、加害人與受害人，是「善與惡」的距離嗎？其實國人對心理健康的需求充滿愛恨矛盾。筆者的身心門診，診診額滿的情況下，時常有苦苦久候的民眾要求加掛。奇特的是，雖然掛號人數眾多，精神科的等候區卻時常空無一人，患者寧可到遙遠的內外科候診區就座等待。

為什麼害怕被人知道？為什麼懼怕身心疾病？正是善與惡的標籤讓人卻步。大腦，如同人體其他器官，精密而有規律地運行。身體臟器若因某些因素偏離了它原有的功能，就會產生各式的疾病，衍生相對應的障礙。因此，大腦生病其實就如同感冒、糖尿病、高血壓一般自然，不需要避諱。

小鎂是筆者曾協助的一位患者。十七歲，就讀北部的高中。某日她被警察帶來急診，據報她走入海中被熱心民眾拉回安撫，但似乎忘記自己是誰、忘記自己家住哪裡，以及怎麼抵達台東的海邊。家人連夜趕下來台東，但小鎂拒絕與家人回去。她稱不認識這些人，對家人所提供的生活照充滿困惑。醫學上稱這種突然對自身身分、記憶感到混淆或喪失的狀況為「解離」，是一種暫時失能的心理狀態。

前述的例子聽起來相當驚悚，但就這樣發生在一個平凡人家。事發前也都正常上課，沒有跡象。對身心狀況失常興起厭惡害怕的念頭是人之常情，但如果能接納包容、尋求專業幫助，其實康復就在咫尺。

經過適當的協助，小鎂已經康復復學，不須再服用藥物，依自己需要返診諮商。「興惡很近，與善更近」，只要願意伸出手，溫暖會接住你。

（作者為衛生福利部台東醫院身心科主任）

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