自由廣場》招聯會召集人還適任嗎？

◎ 張耀文

日前招聯會召集人清大校長在一場演講上，遭到家長拉布條「考招亂象逼學生出走」，抗議招聯會近幾年在其主導下，或為搶好學生，或在少子化下求生存，全面陷入搶學生的狀態。而申請入學名額一再飆高，擠壓後面指考名額，學生在壓力下只能被迫在申請入學就位。

申請入學名額暴增，加上招聯會縮短各校甄試時程，去年發生嚴重甄試撞期的問題。為改善此衝堂，台大今年採取二階聯合筆試。但招聯會不顧各界警告學測採計科目降低後，級距不增會造成鑑別度不足，而造成今年同分爆量的問題。

學測考題和十五級分鑑別度太低，導致同分者眾，但志願數最多只能填六個，使得進入篩選的學生暴增，錄取率大降，甚至數百人甄試只正取十分之一，教授如何在被縮短的時間和爆量的備審資料中做公平評選呢？近日美國八校傳出名人賄賂入學的醜聞，更讓家長心有戚戚。

鑑別度低造成不確定性，是今年考生巨大壓力的來源。級分異常，使選系失準，過篩人數爆量，使錄取率降低，是否該放棄申請拚指考不確定，五月放榜若未錄取理想學系，則僅剩兩個月準備指考，學生陷入更深的賭局而哀號。但招聯會主政者們毫無同理心，語帶風涼卸責，制度當然愈走愈偏鋒。更嚴重的，因申請爆量，同分者須占用指考名額增額錄取，而使指考學生權益受損。今年台大牙醫系繁星入學即因同分爆量，錄取由一名暴增為七名，占用其指考三十％的名額即是一例，明顯損害指考學生權益。

甄試造成考生南北奔波，而申請和交通住宿等花費也加重經濟負擔。近日招聯會故意忽視相反的統計數據，宣稱申請入學有利弱勢生。部分學生無奈就範，但無法適性發展，甚至選擇出走。據統計大學生休退學比率由八十七年的四％，一路飆升至一百零六年的十五％，除廣設大學影響外，申請入學名額的暴增，加深賭博式考招，也難辭其咎。

招聯會召集人正是亂象禍首。教育部之前成立新課綱與大學考招小組，在多場會議和座談後，獲得八十三．八％超高比率贊成公告於教育部網站的考招原則：「所有入學考試成績公布後再依序進行個人申請與分發招生作業」。但此原則被召集人以非程序正義的方式，無視台大行文開會討論的要求，強勢以通訊投票改成其方案，而造成當今亂象。在年年出大亂、民怨沸騰後，又以招聯會「合議制」的幌子為藉口，拿其他學校當墊背推卸責任，此召集人能改善考招制度嗎？還適任嗎？

（作者為台灣大學電機資訊研究學院院長）

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