自由廣場》定海神針不神了？

◎ 潘寬

韓國瑜在美國時表示：「國防靠美國，科技靠日本，市場靠中國，努力靠自己。」不料竟觸怒中國媒體，中國央廣網發文批韓，稱中國不會「養台獨」，還警告可能祭出「家法」伺候。對照韓國瑜訪中時高喊九二共識就是兩岸交流的定海神針，現在落得這個下場，我們不禁要問，定海神針怎麼不神了？

朕即天下的中國，習皇帝喜怒無常，人民不僅要避諱皇帝的名字，官員說錯話就可能丟官；目前中國網路甚至連「小熊維尼」這個幽默，都被列為禁止搜尋的敏感字眼。不知一些挺中挺韓的韓粉，現在做何感想？韓國瑜一味親中的下場竟是遭到思想審查，韓粉們還要繼續捧中，認為親中發財就是一切嗎？

反親中，就是在反中國統戰；反九二共識，就是在反已被定義為一國兩制的統戰共識；反和平協議，正是防止台灣被視為中國的國內事務，不讓中國得到侵略許可。建議立院應儘速訂立「反統戰法」等等保衛台灣的法制利器，並援引美日諸國的奧援，台灣和中國是可以完全平起平坐交流的。

看看韓國瑜向中國稱臣的下場，竟是讓中國「家法」伺候，親中人士，你們還要執迷不悟嗎？

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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