社論》嚴肅面對這個「世界第一」

瑞典哥登堡大學主持的V-Dem計畫本月發布調查資料，其中「遭受外國假資訊攻擊」的程度，台灣排名世界第一；同時「菜市場政治學」網路平台團隊也警告，台灣已被眾多國內外專家認定為「受害程度相當嚴重」。V-Dem計畫成員之一、成大政治系助理教授王奕婷指出，訊息若被外來者操弄，國家主權將受威脅，台灣必須以國家主權高度來看待這樣的調查結果。

去年底九合一選舉，民進黨幾近崩盤式挫敗，藍營則重返榮耀，韓流更捲起旋風，至今餘威盪漾，其中勝敗關鍵固然在於小英政府的改革得罪太多既得利益者，且開闢太多戰場，兵力分散，導致威權時代殘餘的舊勢力藉此結合各種不滿力量，形成「討厭民進黨」之趨勢，終使藍綠政治版圖翻轉，台灣的政治生態一夕變天。然而，在政治勢力的角力較勁之外，假新聞與網軍充斥，很多未經查證、惡意攻訐、抹黑的訊息與流言不僅在同溫層相互取暖，且經由社群平台與特定媒體大量散播蔓延，有如瘟疫一般對台灣民主與主體性造成重大破壞，致使親中、保守的舊勢力全面反撲，幾乎窒息了台灣社會的生命力。而扮演製造假新聞的關鍵性角色，顯然是中國及其代理人，其目的則如華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）所稱，北京對台灣滲透式統戰，「根本是要把台灣從地圖上抹除」。由此可見，中國在台操縱假新聞的策略與手法，攸關台灣的民主與安全，政府與民眾必須提高警覺，斷不能讓其在明年總統大選故技重施，否則國家可能面臨傾覆的浩劫。

假新聞蔓延廣闊，世界多數國家均蒙受其害，但民主國家受創尤其巨大，可見民主政治的自由、多元機制，本為保障人權而設，卻反而成為民主的敵人借力使力，操控政局，破壞國家安全的破口。令人憂心的，此種以民主之矛攻民主之盾的假新聞攻擊事件，台灣是受創最嚴重的國家；而且，台灣面對的是具有併台野心的中國，而這個敵人，由於四十年的經濟成長，以及軍力的大幅擴充，當前的國力與標榜「革命輸出」的毛澤東時代不可同日而語。更重要的是，習近平以銳實力替代輸出革命，對外的策略更加靈活，挾帶更多的經濟誘因，例如一帶一路、亞投行之類援外計畫，企圖重建中華帝國的勢力範圍。不同的是，中國對其他國家，主要在於取得影響力，對台灣卻想完全控制，納為版圖之內；而假新聞就是其對台滲透的一種新武器，一種傷人於無形、溫水煮青蛙的毀滅性武器。

台灣是受中國操縱的假新聞之最大受害國，國安出現重大隱憂，然而，至今卻未見政府提出具體有效的防範對策。日前NCC因處置消極，衍生爭議，主委為此辭職負責，這本是政務官應有的風範，卻遭有心人士扭曲為政府箝制言論自由，破壞NCC的獨立性，如此歪論令人啼笑皆非。事實上，製造假新聞與媒體造神，絕對不是新聞自由，反而是破壞民主自由的負面能量。社會一旦充斥假新聞與造神之愚行，則自由多元的機制將如遭到病毒感染，導致民主的失序崩潰。可惜，今日台灣猶有少數人充當中國的內應，以及不知情的附和者，高舉言論自由大旗為假新聞與媒體造神塗脂抹粉，意圖混淆視聽，替中國之併台擔任先鋒部隊。

目前在大學校園之間已有學生、教授與社團發起抵制假新聞連線活動，明確點出其所抗議抵制的對象不僅是假新聞，更是背後的「中國因素」，指控中國直接或間接操控媒體，已嚴重危害了台灣民主自由和社會安全。了解假新聞與媒體造神背後潛藏「中國因素」的真相之後，若再認為媒體自律可以治癒此一惡疾，那就太天真了；今日若非媒體自律失靈，與中國的背後操控，就不致讓假新聞釀成滔天巨浪。因此，吾人認同台大新聞所教授王泰俐的觀點，台灣媒體自律機制目前已失靈，他律好過不作為，屬於國安及資安層次的假新聞應以法律規範，才能讓那些躲在言論自由背後的假新聞及中國因素露出原形，不致危害民主，造成動盪不安。

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