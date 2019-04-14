自由廣場》防空飛彈、雷達網 拯救疲憊的戰機

◎ 宋磊

自中國海空軍持續繞台後，台灣海空軍出勤率暴增，其中空軍戰機因過高的出勤（攔截），造成機隊面臨耗損命運，根據自由時報十二日報導，一○七年度到一○七年的十一月中旬為止，幻象戰機故障次數高達一萬三四五二次，故障成長率高達四十二％，雖然空軍整體仍有超過三百架性能優異戰機維持台灣空防，但面臨中國高頻率的挑釁，顯然已讓機隊出現疲勞耗損。

對於中國海空軍持續快速擴張，國軍壓力確實增加不少，然而筆者認為，凡是對岸軍機出勤，基本的反制之道固然重要，但如朝向追尋對岸軍機的目標偵查、攔截，恐會讓機隊後勤保養出現問題，畢竟軍機平日的維護除了仰賴飛行員的專業外，地勤人員的辛勞亦包含在內。

因此，面對中國空軍蓄意在我防空識別區試探、挑釁，原則上只要對方機隊沒有踏進防空識別區內，仰賴空軍戰管雷達（強網系統）、防空飛彈部隊等單位的持續監控就能達成防衛空防安全的任務，這是基本防空作戰的第一步。但如果中國軍機飛進我防空識別區內，或是直接穿越台灣本島上空、外島上空，基於現代軍機的作戰特性，此時空軍再派遣戰機進行驅逐、監視任務就相當適合，換言之，所謂的防空作戰不光仰賴空軍機隊，地面的防空飛彈、雷達網反而是制空作戰的第一步。（作者為中正大學戰略所碩士，嘉義市民）

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