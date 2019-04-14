自由廣場》千萬知青再下鄉，中國經濟還行嗎？

◎ 陳安

今年三月，中共共青團中央印發了一份《關於深入開展鄉村振興青春建功行動的意見》文件，號召知識青年下鄉，中國國家主席習近平的目標是，三年內把一千萬人下放到農村，以紓解日益嚴重的城市失業壓力。距離一九六六年《五一六通知》所吹響文化大革命的號角相隔已五十三年了，儘管這兩份文件的目的容有不同，但其不祥和肅殺的氣氛則類似。

當年《五一六通知》是毛澤東為了推卸大躍進餓死幾千萬人的責任，成立文化革命小組所發動的一場權力鬥爭，其代價則是以埋葬上千萬知識青年的青春、上百萬無辜者的性命，以及幾千年文化資產的浩劫，直到鄧小平瓦解四人幫後才獲得平反。

而今年這份《意見》列出一系列到二○二二年截止的三年計畫，聲稱要培養一支「懂農業、愛農村、愛農民」的「三農青年工作隊伍」，帶領廣大青年「聽黨話、跟黨走」，實施「鄉村振興戰略」而「貢獻青春力量」。其中動員人數最多的是，所謂大中專學生暑期文化科技衛生「三下鄉」活動，聲稱要引領學生深入農村，特別是「革命老區」、深度貧困地區，和少數民族地區開展社會實踐活動，目標超過千萬人次。

毛澤東搞上山下鄉，是為了洗腦愚民，壓制知識份子，現在中共號召青年下鄉，更多的是為了應對即將到來的經濟困局，特別是緩解城市的就業危機︰根據研究機構環球資源夥伴調查，中國科技公司、房地產開發商及其他大型民企近幾月來裁員高達三十％。中國的失業率實際數字向來是最高機密，有專家估計，假設城市失業率達十％，則青年失業率起碼達三十％，這是令人心驚肉跳的數字，大學畢業找不到工作，通常都以啃老或考研來消磨時光，這是用驅逐「低端人口」也解決不了的燙手山芋。

另一方面，國務院為了解決房產庫存過剩的壓力，若干人口三百至五百萬的城市，開放戶口吸引農民進城買房，以紓解地方債的壓力鍋，習大大趕人下鄉，李克強鼓勵進城，形成雙頭馬車拉鋸，中國青年與農民，到底該何去何從？

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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