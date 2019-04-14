自由廣場》（香港人看台灣政局）老K的終結與最後一人

◎ 羅永康

筆者是香港人，今年二月遊台北，吃飯逛街，無論商場食店，電視總見到韓國瑜的樣子，達到厭惡程度。然而，也正是令人看到國民黨已經步入了「終結時刻」。

誠然，韓國瑜在去年一一二四，在民進黨鋼鐵地盤贏得選舉，對比其他藍營當選人，他贏的是綠營傳統主要票倉，其他當選國民黨市長者，都是在老牌根深柢固地點，所以他最亮眼，紅藍媒體遂把注碼全押在他身上。然而，這不正好反映，老Ｋ已經沒有人選可以問鼎將來的總統大位嗎？

政治明星不是一下子爆出來的，培養起碼要十年，一般要經歷多次選舉，拚政績，再越級，是漫長的。現今藍營各大頭，馬英九的八年之亂，人民深惡痛絕。吳敦義被稱為白賊義。洪秀柱更已在上次大選時，因提賣國統一，民望暴跌被拉下馬。朱立倫被諷為剪綵王，上次慘敗給小英。反觀綠營，多得是可資對抗的人選，只要再整合，不無勝算。

毫無疑問，韓國瑜贏了高雄，選票不會騙人，但觀乎他上任後頻出錯，在馬來西亞時，拿乳豬設宴歡迎穆斯林，結果自討沒趣。穆斯林不吃豬，是常識級別知識吧！說香港馬會幫助他，結果我城機構一再發聲明澄清。這些錯誤，不勝枚舉。

民進黨在高雄敗選是經濟原因，不一定是民進黨的錯，這牽涉諸多因素，例如國際大環境。梁振英任內，香港全民就業，但沒有人歸功於他，因為是曾蔭權任內開始基建促成。韓國瑜勝選，純粹是選民因經濟差，而錯誤怪罪於市府，他好運而已。我不相信以這種庸才，兩年內不被鄙棄。幾乎九成宣傳的「政績」，被網民fact check打趴。藍媒把注碼全押向他，必有苦果，但除了他，國民黨已經沒有其他可對抗綠營的人。

韓流退卻後，老Ｋ便會終結，而這終結，正在開始。做為長期觀察台灣人士，藍營當然有值得欣賞的人，例如黃士修，但他堅拒加入國民黨，甚至投書媒體批評，所以韓是老Ｋ的終結與最後一人。

（作者為香港獨立媒體評論員）

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